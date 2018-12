ÖVP: Mehr Transparenz in Landesunternehmen

Am Donnerstagvormittag hat auch der zweite Landtagspräsident, Rudolf Strommer von der ÖVP, Bilanz gezogen. Verbesserungsbedarf sieht er unter anderem bei der Transparenz in landeseigenen Unternehmen.

Das Land Burgenland besitzt eine Reihe von Unternehmen, wie etwa die Energie Burgenland, mehrere Thermen oder zum Beispiel auch die KRAGES-Spitäler. Weil diese Unternehmen allerdings ausgegliedert sind, hat der Burgenländische Landtag nur bedingt Einblick in die Vorgänge. Ein Umstand, den die ÖVP schon oft kritisiert hat.

„So war das Ausgliedern nicht geplant“

In Zukunft sollte sich das ändern, bekräftigte der zweite Landtagspräsident Rudolf Strommen (ÖVP) am Donnerstag wieder die Forderung nach mehr Transparenz. Da fühle man sich als Mandatar dann gefrotzelt, sagte Strommer. Da könne man dann, so wie bei der KRAGES, zwar könne man Jahr für Jahr die Abgänge abdecken, aber nichts hinterfragen. Das seien Dinge, die man ändern müsse. So sei das Ausgliedern nicht geplant gewesen, so Strommer.

ORF

Auf das Jahr 2018 zurückblickend zählte Strommer die Aktivitäten des Landtages auf. Zwölf Sitzungen hat es in diesem Jahr gegeben, der Landtag hat 34 Gesetze beschlossen. Positiv sei, dass die Sitzungen per Livestream im Internet übertragen werden und dort auch nachträglich, also on demand, angeschaut werden können. Rudolf Strommer selbst ist heuer 60 Jahre alt geworden. Die nächste Landtagswahl findet aller Voraussicht nach in weniger als eineinhalb Jahren statt. Einen Antritt wolle er nicht ausschließen, es sei möglich, so Strommer.

Strommer möchte 2020 nochmal antreten

„Wenn mir der Herrgott die Gesundheit weiter so schenkt, wie ich sie bisher genießen durfte, dann werde ich mich gerne noch einmal um ein Mandat bemühen“, sagte Strommer. Schon im kommenden Mai stehen die EU-Wahlen an. Wer im Burgenland für die ÖVP kandidieren wird, steht noch nicht fest.