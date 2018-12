FPÖ: Koalitionsmotor läuft „wie geschmiert“

Die FPÖ Burgenland hat am Donnerstag ihre Jahresbilanz gezogen: Der rot-blaue Koalitionsmotor laufe wie geschmiert und er werde auch 2019 wie geschmiert weiterlaufen, hieß es von den Freiheitlichen.

Erstmals in der Geschichte tragen die Freiheitlichen auf Landes- und Bundesebene Regierungsverantwortung, so FPÖ-Klubobmann Geza Molnar am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Eisenstadt. Er bezeichnete 2018 für die Freiheitlichen als besonderes Jahr, weil in vielen Bereichen Fortschritte erzielt worden seien. Die Entwicklung in Wirtschaft und Tourismus sei sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene eine sehr erfreuliche und erfolgreiche.

„Auf beiden Ebenen wird reformiert, werden alte Zöpfe abgeschnitten, wird Verwaltung modernisiert und effizienter gestaltet. Sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene haben wir die Finanzen im Griff - und mehr als das. Im Burgenland gehen wir beständig den Weg des Schuldenabbaus und zwar nicht nur im Kernhaushalt, sondern auch im ausgelagerten Bereich und im Bund haben wir das erste Mal seit Jahrzehnten einen Budgetüberschuss zu verzeichnen“, so Molnar.

Tschürtz hob gute Arbeit mit SPÖ hervor

Eine positive Bilanz zog auch FPÖ-Landesparteiobmann und Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz. Dem Regierungspartner SPÖ streute Tschürtz Rosen. Er geht davon aus, dass im Jahr 2019 viele Vorhaben gemeinsam umgesetzt werden können - etwa die Bereiche Pflege, Wohnen und Arbeit. „Ich bin mir ganz sicher, dass mit Hans Peter Doskozil (SPÖ-Landesparteivorsitzender, Anm.) hier sehr lösungsorientiert zum Wohl der Bevölkerung gearbeitet wird“, sagte Tschürtz.

Im nächsten Jahr geht es laut Tschürtz darum, die Entbürokratisierung fortzuführen und er ist zuversichtlich, dass beispielsweise das Feuerwehr-, das Raumplanungs-, das Bau- sowie das Abfallwirtschaftsgesetz neu im Landtag beschlossen werden.

