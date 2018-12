Basketball: Gunners besiegten die Dukes

In der Basketball Bundesliga steht während der Weihnachtsfeiertage traditionell eine Runde an. Am Stefanitag spielten die Oberwart Gunners zuhause gegen die Klosterneuburg Dukes und konnten jubeln.

Die Klosterneuburg Dukes starteten gut in das Spiel und führten kurz vor Ende des erste Viertels mit 25:16. Auch nach zwei Vierteln führten die Niederösterreicher noch knapp, ehe im letzten Viertel die Oberwart Gunners das Spiel entschieden und mit 75:61 ihren sechsten Liga-Sieg in Folge feiern konnten. „Wir haben gekämpft wie die Löwen“, so das Resümee von Gunners-Spieler Hannes Ochsenhofer.

ORF

Die weiteren Ergebnisse dieser Runde:

Traiskirchen gegen Timberwolves 78:77

Fürstenfeld gegen BC Vienna 90:98

Gmunden gegen Graz 81:74

Kapfenberg gegen Wels 91:76

In der Tabelle führt Gmunden, die Oberwarter liegen mit einem Spiel mehr auf dem zweiten Platz.