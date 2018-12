Positive Bilanz nach Erasmus-Projekt

In den vergangenen zwei Jahren haben sich drei landwirtschaftliche Fachschulen in Österreich, Ungarn und Kroatien intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Jetzt wurde Bilanz über dieses Erasmus-Plus-Projekt gezogen.

Das Schüleraustauschprojekt lief über einen Zeitraum von insgesamt 27 Monaten und hatte die nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raumes, vor allem im Bereich der Lebensmittelproduktion, der Landbewirtschaftung sowie Bauen und Energie zum Inhalt. Ein Teil davon war, neben Partnern aus Ungarn und Kroatien, auch die landwirtschaftliche Fachschule aus Güssing.

ORF/Kurt Krenn

Vorzeigeprojekte genau durchleuchtet

Es gebe bei dem Projekt drei Partnerschulen, so der Direktor der landwirtschaftlichen Fachschule in Güssing, Gerhard Müllner. Man habe sich bei dem Projekt angesehen, welche Nachhaltigkeitskriterien für die heutige Jugend gelten würden und wie die Landwirte heute ihre Zukunft sehen würden, so Müllner. Im jeweiligen Gastgeberland wurden jeweils fünf Vorzeigeprojekte ausgewählt und genau durchleuchtet. Energie und Lebensmittel seien die größten Dinge, die man dabei gesehen habe, so die Güssinger Projektleiterin Margit Pomper. Dazu hätte unter anderem auch die Biogaserzeugung oder Photovoltaik gezählt.

Davon würden die angehenden Land- und Ökowirte profitieren, sagte Agrarlandesrätin Verena Dunst (SPÖ). Die Schule sei eine Bio-Landwirtschaftsschule und man habe dort mit dem Ökowirt eine neue Ausbildung geschaffen. Das gebe es in anderer Form schon in den anderen Ländern und daher habe man von diesem Projekt nachhaltig einiges mitnehmen können, so Dunst. Das Erasmus-Projekt wurde von der Europäischen Union mit 87.000 Euro gefördert.