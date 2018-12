Jahresrückblick 2018: Kultur

Im Kulturjahr 2018 haben etablierte Großereignisse mit viel Besuch punkten können, andere Veranstaltungen haben heuer nicht stattgefunden. In der Politik ist seit 2018 Hans Peter Doskozil für die Kultur verantwortlich.

Die Kommunikation zwischen dem Land Burgenland und der Stiftungsgruppe Esterhazy hat sich im Jahr 2018 deutlich verändert. Wenige Tage vor Weihnachten einigte man sich auf einen Generalvergleich. Das Land zahlte 7,7 Millionen Euro an Esterhazy. Esterhazy verzichtete auf weitere Forderungen.

ORF

Im Schadenersatzprozess zum Schloss in Eisenstadt hatte Esterhazy das Land Burgenland auf den Ersatz von Schäden im Wert von mehr als elf Millionen Euro geklagt. Inklusive Zinsen und Prozesskosten hätte sich der Streitwert auf bis zu 18 Millionen Euro summieren können - mehr dazu in Esterhazy und Land schließen Friedenspakt.

Pause für „Oper im Steinbruch“

800.000 Euro zahlte das Land Burgenland als Vergleichszahlung für eine nicht gewährte Kulturförderung für die Oper im Steinbruch - . Nach der Pause in diesem Jahr wird es 2019 wieder „Oper im Steinbruch“ St. Margarethen geben. Gespielt wird Mozarts „Die Zauberflöte“, erstmals unter der Regie von Cornelius Obonya und Carolin Pienkos - mehr dazu in Steinbruch: Opern-Neustart mit „Zauberflöte“, Zauberflöte: Obonya und Pienkos führen Regie und St. Margarethen: Rückkehr mit „Zauberflöte“.

ORF

Die Haydntage im Schloss hingegen sind passé, auch die Haydnlandtage - als Fortführung der Internationalen Haydntage unter Intendant Walter Reicher - wurden 2018 nicht mehr durchgeführt - mehr dazu in Haydntage fallen heuer aus.

Jubiläum beim Forum Kittsee und beim Gitarrenfestival

Die Orangerie und der Landesgalerie Projektraum werden an den Eigentümer Esterhazy zurückgegeben. Der Raum wurde mit Ende des Jahres nicht mehr vom Land bespielt. In Zukunft sollen Ausstellungsmöglichkeiten für Kunstschaffende geschaffen werden.

ORF

2018 gab es einige Jubiläen. Das Pannonische Forum Kittsee fand zum 40. Mal statt, das Internationale Gitarrenfestival Rust fand zum 20. Mal statt - mehr dazu in 20 Jahre Saitenklänge in Rust.

Weltpremiere in Raiding

Der Lisztverein Raiding feierte den 50.Geburtstag. Er ist, mit 450 Mitgliedern, der weltweit größte Liszt-Verein - und kümmert sich darum das Phänomen Franz Liszts verstehbar zu machen. Bei der Gründung 1968 war das Hauptanliegen Konzerte in Raiding zu organisieren. Mit der Eröffnung des Lisztzentrums Raiding im Jahr 2006 übernahm das Land Burgenland diese Aufgabe. - mehr dazu in Franz-Liszt-Verein feiert 50-jähriges Jubiläum.

ORF

Seit mittlerweile zehn Jahren wirken beim Lisztfestival Raiding die Intendanten Johannes und Eduard Kutrowatz. Die Brüder aus Rohrbach feiern das Jubiläum mit dem neugegründeten Liszt-Festival-Orchester - mehr dazu in Umjubelte Weltpremiere für Kutrowatz-Werk.

Daniel Wisser im Interview Schriftsteller Daniel Wisser im Gespräch mit ORF-Burgenland-Kulturredakteurin Michaela Frühstück.

Auszeichnungen für Daniel Wisser

Literarisch durchgestartet ist Daniel Wisser - Schriftsteller und Musiker aus Unterfrauenhaid. Einem großen Fernseh-Publikum ist er als wissender Kandidat der „Millionenshow“ in Erinnerung. Oder auch vom Bachmannpreis-Wettlesen 2011 in Klagenfurt. Wisser hat bisher sechs Bücher veröffentlicht, Romane und einen Erzählband. Für seinen neuesten Roman „Königin der Berge“ wird er heuer mit dem Johann-Beer-Literaturpreis ausgezeichnet und mit dem, mit 20.000 Euro dotierten, Österreichischen Buchpreis - mehr dazu in Österreichischer Buchpreis für Daniel Wisser.

ORF

Die burgenländische Erfolgsautorin Theodora Bauer feierte im Juli beim Theaterfestival in Reichenau an der Rex Premiere ihres Theaterstückes „Am Vorabend“ - Theodora Bauer feiert Theaterpremiere.

Mit einer aufsehen erregenden Produktion, setzt das OHO ein politisches Statement. Das Stück „Talkshow 1933 und welche Augenfarbe haben sie“ von Autorin Petra Piuk thematisiert Ausgrenzung und Verfolgung - mehr dazu in „Talkshow 1933“ - Theater gegen Ausgrenzung und „Talkshow 1933“: Theaterstück im OHO.

Sonderausstellung zum Jahr 1938 im Landesmuseum

Die Sonderausstellung „Schicksalsjahr 1938“ im Landesmuseum und im jüdischen Museum beleuchtete im Gedenkjahr 2018 die NS-Herrschaft im Burgenland - mehr dazu in Sonderausstellung zum „Schicksalsjahr 1938“. Im Landesmuseum in Eisenstadt zeigte der albanische Ministerpräsident Edi Rama zeigte im Juni seine „Fantastischen Notizen“ - mehr dazu in Ausstellungseröffnung Edi Rama.

ORF

In der Cselley Mühle in Oslip im August hat zum 18.Mal das Kunstsymposion „eu-art-network“ unter dem Titel „Just a little bit ... respect“ stattgefunden - mehr dazu in „Just a little bit respect“ in der Cselley-Mühle.

ORF

Mehr als 9.000 Menschen besuchten heuer im Burgenland die ORF Lange Nacht der Museen - mehr dazu in 38 Museen laden zur „Langen Nacht“ und 38 Museen laden zur „Langen Nacht“.

„Gräfin Mariza“ feiert beachtlichen Erfolg

Der burgenländische Kultursommer verzeichnete heuer insgesamt ein leichtes Minus. Dennoch gelang es den Seefestspielen Mörbisch, 2018 unter der neuen künstlerischen Leitung von Peter Edelmann mit Gräfin Mariza und der Riesengeige ein beachtlicher Erfolg mit 120.000 Besuchern - mehr dazu in „Gräfin Mariza“ besticht durch Melodien und Bühnenbild und Erfolgreiche Bilanz nach „Gräfin Mariza“. Auch in Kobersdorf kommt die Komödie „Arsen und Spitzenhäubchen“ sehr gut an, 100 Prozent Auslastung sind der Beleg dafür - mehr dazu in „Arsen und Spitzenhäubchen“ in Kobersdorf und Kobersdorf: 100 Prozent Auslastung.

ORF

Das Nova Rock in Nickelsdorf gehörte auch in diesem Jahr wieder mit 80 Bands und 220.000 Besuchern zu einem der größten Konzertspektakel Österreichs - mehr dazu in Nova Rock beginnt, Nova Rock: Rahmenprogramm abseits der Bühne, 220.000 Besucher am Nova Rock Festival. Für das kommende Jahr haben bereits die Toten Hosen und die Ärzte zugesagt - mehr dazu in Nova Rock 2019 mit Toten Hosen und den Ärzten.

Viel Kultur in Güssing und Parndorf

Eine erfreuliche Bilanz zieht auch jOpera-Intendant Dietmar Kerschbaum mit der Oper „Der Barbier von Sevilla“ - Viel Applaus für Barbier von Sevilla. Ebenfalls positiv war die Auslastung beim Güssinger Kultursommer mit dem Stück „Weekend im Paradies“ und bei den Burgspielen Güssing mit „Die Lustigen Weiber von Windsor“ - Fulminantes „Weekend im Paradies“ und Premiere: Die lustigen Weiber von Windsor.

ORF

Im Theatersommer Parndorf stand „Der Diener zweier Herren“ am Spielplan - mehr dazu in „Der Diener zweier Herren“ in Parndorf und Parndorf: Premiere auf zwei Bühnen. 8.200 Menschen habe die Esterhazy-Konzertreihe beim Festival Herbstgold besucht, das sind etwa zehn Prozent mehr als im vorigen Jahr - mehr dazu in Positive Bilanz für Festival „Herbstgold“.

Superstars im Steinbruch St. Margarethen

Das Kammermusikfest Lockenhaus präsentierte sich heute unter dem Motto Creatio-Schöpfung - mehr dazu in Europapremiere in Lockenhaus. „Genuss und Klang“ verzauberten heuer Stadtschlaining und seine fünf Ortsteile beim Klangfrühling - mehr dazu in Erstmals auch „Klangherbst“ in Schlaining.

APA/HANS PUNZ

Zu den musikalischen Highlights im Jahr 2018 zählen die Auftritte von Sting & Shaggy als Duett und der Gruppe Kraftwerk im Steinbruch von St. Margarethen. Im Schlosspark in Eisenstadt standen unter anderem Parov Stelar und Gregory Porter auf der Bühne.

Fleißige Newcomer: Cari Cari

Das Erfolgsduo Cari Cari aus Mörbisch brachte im November sein erstes Album heraus. Das Duo zählt heuer zu den meistgebuchten Newcomern Europas - mehr dazu in Newcomer-Duo präsentiert Album.

ORF

Der Komponist Christian Kolonovits wurde heuer mit der Platin-Romy für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Die Mattersburger Band „Garish“ hat im November nach 20 Jahren ein „Best of“-Album herausgebracht. Die Platte trägt den Titel „Rosen und Applaus“ - mehr dazu in Garish melden sich mit „Best of“ zurück.

Abschiede und runde Geburtstage

Von fünf bekannten Künstlern hieß es 2018 Abschied nehmen: Anfang des Jahres verstirbt mit 92 die Mundartdichterin Herta Schreiner - mehr dazu in Mundartdichterin Herta Schreiner gestorben. Im August starb einer der bedeutendsten Maler Österreichs Anton Lehmden, er war 89 - mehr dazu in Anton Lehmden verstorben. Im September stirbt 87-jährig der Musiker, Komponist und Arrangeur Robert Opratko - mehr dazu in Robert Opratko gestorben. Im Dezember im Alter von 60 Jahren starb die Schauspielerin und Schriftstellerin Doris Mayer - mehr dazu in Schauspielerin Doris Mayer gestorben. Der Maler Ralph Egger starb im Alter von 80 Jahren - mehr dazu in Ralf Egger gestorben.

ORF

Auch runde Geburtstage gab es 2018 zu feiern: Der Intendant des Güssinger Kultursommers Frank Hoffmann beging seinen 80. Geburtstag. Die Bildhauerin Ulrike Truger wurde 70, genau wie Willi Resetarits alias „Dr. Kurt Ostbahn“.

Zweiter „Diagonale“-Preis für Kristina Schranz

Die aus Oberwart stammende Regisseurin Kristina Schranz wurde bei der diesjährigen Filmfestival Diagonale in Graz zum zweiten Mal mit dem Preis für den „Beste Kurzdokumentarfilm“ ausgezeichnet - mehr dazu in Kristina Schranz gewinnt erneut bei Diagonale.

ORF

Der diesjährige ORF Literaturwettbewerb „Textfunken“ war dieses Jahr ausschließlich jungen Talenten gewidmet. Gewinner des „Jungen Textfunken“ ist Konstantin Lackner aus Rust - mehr dazu in Lackner und Wagner gewinnen „Textfunken“.

Mattersburg: Zukunft des KUZ geklärt

Die langjährigen Diskussionen rund um das Kulturzentrum Mattersburg scheinen beendet. Das Gebäude bleibt teilweise und soll auch Landesbibliothek und Landesarchiv beherbergen - mehr dazu in KUZ Mattersburg: Pläne präsentiert.

ORF/Walter Schneeberger

Zu Jahresende fasste das Land Burgenland seine Kulturaktivitäten zusammen: Die beiden Gesellschaften Kulturbetriebe Burgenland GmbH und Festspielbetriebe Burgenland GesmbH wurden miteinander verschmolzen. Die Geschäftsführung übernimmt per Anfang Dezember Dietmar Posteiner - Posteiner neuer Kulturmanager.