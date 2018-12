Christbaumversenken in Neufeld und Oggau

Zu Weihnachten wird in einigen Gemeinden eine besondere Tradition zelebriert: Das Christbaumversenken. Dabei werden Christbäume in einem See versenkt und dort befestigt.

Oggau am Neusiedler See ist eine jener Gemeinden, in denen das Christbaumversenken seit Jahren nicht mehr vom Weihnachtsgeschehen wegzudenken ist. Rund 70 Besucher haben dafür Zettel mit Weihnachtswünschen auf den Baum gehängt. Der Baum wurde vom Oggauer Pfarrer gesegnet, danach wurde er von den Tauchern der Wasserrettung in Oggau versenkt und befestigt - und zwar zu Ehren der im See Verstorbenen.

ORF

Der Baum soll zumindest bis ins Frühjahr dort stehen. Damit auch die Seebewohner was davon haben, wurde der Baum auch mit Fischfutter geschmückt. Beim Baum handelt es sich übrigens um einen jener Christbäume, die der ORF Burgenland täglich in der Adventzeit verschenkt hat - mehr dazu in Mit „Christbaum unterwegs“ durch das Land.

Feuerwehrtaucher Burgenland

"Gute Zusammenarbeit mit der Unterwasserwelt

Der Brauch wurde heuer auch in Neufeld an der Leitha zelebriert. Am 23. Dezember hat das Burgenländische Feuerwehrkommando den traditionellen Abschlusstauchgang durchgeführt. Acht Einsatztaucher sowie Helfer an der Oberfläche trafen sich, um einen letzten gemeinsamen Tauchgang im heurigen Jahr durchzuführen.

Feuerwehrtaucher Burgenland

Der Tauchdienst wollte sich damit für ein weiteres unfallfreies Einsatzjahr erkenntlich zeigen. Auch in Neufeld an der Leitha wurde der Baum - statt mit klassischem Christbaumschmuck - mit Futterkugeln versehen, um sich „für die gute Zusammenarbeit mit der Unterwasserwelt zu bedanken“.