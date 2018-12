(Gem)einsame Weihnachten

Nicht jeder kann Weihnachten mit seinen Liebsten verbringen. Wer niemanden hat, hat ein schweres Los gezogen. Gegen diese Einsamkeit gibt es in Oberwart eine Adresse, wo sich alleinstehende Menschen treffen können. Außerdem kann man sich an die Telefonseelsorge wenden.

Gerade am Heiligen Abend spüren viele Menschen ihre Einsamkeit ganz besonders. Manche haben niemanden zum Reden - ein offenes Ohr für diese Menschen hat allerdings die Telefonseelsorge Burgenland.

„Es ist so, dass zu Weihnachten Menschen anrufen, denen es nicht gut geht. Sie spüren die Einsamkeit oder ihre Probleme gerade zu Weihnachten sehr stark“, so Franziska Weidinger. „Das sind Menschen, die alleine leben, ganz isoliert sind und heuer vielleicht sogar einen Todesfall erlitten haben. Sie sind sehr dankbar, dass jemand abhebt und mit ihnen Zeit verbringt“, ergänzt Petra Lunzer.

Die Telefonseelsorge ist unter der Nummer 142 rund um die Uhr kostenlos erreichbar. Sie wird von der katholischen und evangelischen Kirche betrieben.

Gemeinsam feiern auf der Tankstelle

Ein Herz für Einsame und Alleinstehende hat auch der Tankstellenbetreiber Alfred Schermann in Oberwart. Der Tankstellenshop ist am Heiligen Abend seit etlichen Jahren ein Treffpunkt für jene, die sich einsam oder verlassen fühlen: „Wir haben zu den Menschen, die alleine sind, gesagt: Kommt zu uns, feiert mit uns, wir freuen uns darüber, mit euch zu feiern“, so Senior-Chef Alfred Schermann.

„Zum mittlerweile zwölften Mal haben wir auch gratis Würstel für unsere Gäste. Es werden auch weihnachtliche Lieder gesungen. Es kommen alle gut miteinander zurecht und man bindet sich“, so Stefan Schermann. So wird die stillste Nacht für Einsame und Alleinstehende in Oberwart zu einer recht stimmigen Nacht.

