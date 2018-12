Drozda: „Keine Fundamentalopposition“

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda sieht die SPÖ nicht in Frontalopposition, sondern um konstruktives Arbeiten im Parlament bemüht. Drozda reagiert damit auf Aussagen von SPÖ-Burgenland-Chef Hans Peter Doskozil.

Drozda hat sich am Sonntag in einem Interview mit der Austria Presse Agentur zu den Aussagen von Doskozil geäußert. Doskozil hat sich Anfang der Woche in Zusammenhang mit der MIndestsicherung für eine „konstruktivere Oppositionspolitik“ ausgesprochen.

Drozda sagte, er betrachte das als „eine allgemeine Aussage“. Am Regierungsstil kritisiert Drozda vor allem eine Dialogverweigerung - mehr dazu in SPÖ sieht sich nicht in Fundamentalopposition.

