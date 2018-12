Discobus: 24.000 Jugendliche nutzen Angebot

Im Burgenland haben heuer 24.000 Jugendliche die Discobusse genutzt. Im Vergleich zum Vorjahr wird ein Plus von 4000 Personen verzeichnet. Mit den Bussen sind kostengünstige Fahrten in der Nacht möglich.

Der Verein Discobus betreibt 15 Linien im Land - in Zusammenarbeit mit der Firma Blaguss im Nordburgenland und der Firma Südburg im Südburgenland. 89 Gemeinden machen insgesamt mit. Jugendliche können das Angebot zum Preis von zwei Euro für Hin- und Rückfahrt in Anspruch nehmen.

Verein Discobus

Die Bilanz im Jahr 2018 sieht positiv aus: Heuer sind 24.000 Jugendliche mit den Bussen gefahren. Das Plus von 4000 Personen im Vergelich zum Vorjahr führt Obmann Thomas Hoffmann auf Sonderfahrten zu Großevents und auf neue Fahrpläne zurück - mehr dazu in Zum Nova Rock per Discobus und Nach Umfrage: Neuer Fahrplan für Discobus. Präsident Christian Illedits lobt die Leistungen der beteiligten Partner, als „Fundament für die größte Verkehrssicherheits-initative des Landes für Jugendliche“.

Linien 15 und 16 werden eingestellt

Der Discobus Burgenland ist heuer vom VCÖ gemeinsam mit dem Gemeindebund mit einem Preis für besonderes Engagement in der Verkehrssicherheit ausgezeichnet worden. Den Mobilitätspreis hat der der Discobus bereits mehrmals bekommen. Im Bezirk Oberwart werden jetzt allerdings die Linien 15 und 16 eingestellt. Die Gemeindebeträge seien zu niedrig, erklärt Discobus Geschäftsführer Maximilian Amminger. Er kündigt an, dass neue Konzepte für den Landessüden angedacht werden.

