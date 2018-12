Vier Verletzte bei Unfall auf A6

Der heftige Reiseverkehr am Samstag hat bereits in der Früh erste Verletzte gefordert. Auf der A6-Nordostautobahn ist es kurz nach 5.00 Uhr zu einem schweren Auffahrunfall gekommen.

Passiert ist der Unfall zwischen Gattendorf und Potzneusiedl (Bezirk Neusiedl am See), die Ursache ist noch ungeklärt. Eine Person wurde schwer, vier weitere Beteiligte leicht verletzt. Bei den Unfallbeteiligten handelte es sich um slowakische Staatsbürger und um in Wien lebende Libanesen. Ein Notarzt war im Einsatz, die Verletzten wurden in das Krankenhaus nach Eisenstadt gebracht.

Zu einem weiteren Auffahrunfall ist es um 7.00 Uhr Früh auf der Ostautobahn A4 bei Mönchhof gekommen. Ein Autolenker aus Deutschland fuhr auf einen Sattlschlepper auf, zwei Autoinsassen wurden dabei verletzt. Auch diese beiden Verletzten wurden in das Krankenhaus Eisenstadt gebracht. Laut Polizei ist der Autofahrer kurz eingeschlafen.

Starker Weihnachtsverkehr

Der Weihnachtsreiseverkehr hat bereits in den frühen Samstagmorgenstunden voll eingesetzt. Der ÖAMTC berichtete von dichten Kolonnen, teils kilometerlangem Stau und einem Zeitverlust von zweieinhalb bis drei Stunden in Fahrtrichtung Ungarn. Neuralgische Abschnitte seien Knoten Schwechat bis Bruck a.d. Leitha-West und Bruckneudorf bis Nickelsdorf gewesen, hieß es seitens des Verkehrsclubs. Der rege Verkehr rolle seit 5.00 Uhr in Richtung Osten.

