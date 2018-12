Mehr Geld für Tourismusförderung

Im neuen Jahr können Privatzimmervermieter und gewerbliche Beherbergungsbetriebe bis 50 Zimmer um einen Förderzuschuss in Höhe von 40 Prozent ansuchen. In Summe ist der Fördertopf mit einer Million Euro dotiert.

Man habe mit den Sonderförderaktionen „Qualitätsinitiative 1.0 und 2.0“ positive Erfahrungen gemacht, deshalb werde dies ab dem 1. Jänner neu aufgelegt, so der zuständige Tourismuslandesrat Alexander Petschnig (FPÖ). Privatzimmervermieter und gewerbliche Beherberger bis 50 Zimmer können um Förderung ansuchen, wenn in die Qualität der Zimmer, der Sanitärräume oder in die Klimatisierung investiert wird. Die Mindestinvestition beträgt jeweils 5.000 Euro und ist bei Privatzimmervermietern mit 30.000 Euro und bei gewerblichen Beherbergern mit 100.000 Euro förderbarer Kosten gedeckelt.

Ansuchen ab 1. Jänner möglich

Es sei wichtig, die Zahl der qualitativ hochwertigen Unterkünfte zu erhöhen", so Petschnig. Daher habe man sich dazu entschlossen, nicht nur den Kreis der Förderwerber auszuweiten, sondern auch das zur Verfügung stehende Budget zu erhöhen. Ab dem ersten Jänner können Anträge auf Investitionsförderung aus dem neu aufgelegten Förderprojekt bei der Wirtschat Burgenland GmbH (WiBuG) schriftlich eingebracht werden.