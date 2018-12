Weihnachten: Packerl-Stress bei der Post

Immer mehr Menschen bestellen ihr Weihnachtsgeschenke im Internet. Damit es die Pakete rechtzeitig unter den Christbaum schaffen, arbeitet die Österreichische Post momentan auf Hochtouren mit zusätzlichem Personal.

Der Packerl-Umschlagplatz für die Ost-Region ist das Verteilzentrum in Neudörfl. Freitagvormittag wurden hier rund 17.000 Pakete entgegen genommen und für den Weitertransport sortiert und eingeladen. Das sind 50 Prozent mehr Sendungen als an herkömmlichen Tagen. Einige der 120 Mitarbeiter sind bereits seit 1.00 Uhr früh im Einsatz.

ORF

Die Mitarbeiter versuchen, die stressige Zeit so gelassen wie möglich hinzunehmen. „Bis jetzt habe ich noch keinen einzigen Weihnachtsmarkt besucht. Es ist schon sehr stressig. Die paar Tage machen wir aber noch, dann machen wir Pause“, erzählt Thomas Swoboda aus Lanzenkirchen. „Wir sind das ja gewohnt, es ist ja jedes Jahr das Gleiche. Es wird jedes Jahr ein bisschen mehr aber die Post schafft das schon“, so Thomas Tomschitz aus Rust.

ORF

170 Pakete pro Tag

Von Neudörfl aus werden die Bezirke Eisenstadt, Mattersburg, Wiener Neustadt, Neunkirchen und Baden beliefert. Die Postzusteller liefern zur Zeit an die 170 Pakete pro Tag aus. „Je schneller ich das alles abgebe, desto schneller bin ich zuhause. Ein bisschen merke ich den Weihnachtsstress, weil wir eben viele Pakete haben. Aber sonst ist es eigentlich entspannt“, erklärt Zustellerin Birgit Koller.

ORF

ORF

Die Post verspricht ihren Kunden, dass alle Geschenke vom Christkind rechtzeitig unter dem Christbaum landen. Die Postzusteller werden auch am Samstag unterwegs sein. Sollte es richtig eng werden, wird auch noch am Sonntag geliefert. „Wir erfahren am Samstag, ob ich am Sonntag noch arbeiten muss. Es kommt darauf an, wie viel die Leute in letzter Sekunde noch bestellen“, so Koller. Der heilige Abend ist für die Postmitarbeiter ohnehin ein normaler Arbeitstag.