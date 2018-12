Geschlechterkluft bei Einkommen ist groß

Im aktuellen Einkommensbericht des Rechnungshofes wird unter anderem der Einkommensunterschied zwischen Frauen und Männern ermittelt. Einmal mehr zeigt sich, dass Frauen noch immer weniger als Männer verdienen.

Im Bundesländer-Vergleich haben unselbständig Beschäftigte in Niederösterreich das höchste mittlere Brutto-Jahres-Einkommen, bereits auf Platz zwei folgt das Burgenland. Grundsätzlich ist laut Rechnungshofbericht die Zahl der Beschäftigten in Österreich in den vergangenen sieben Jahren (2010-2017) um 13 Prozent auf knapp 4,4 Millionen gestiegen. Im Burgenland gab es im Vorjahr laut Statistik 132.551 unselbständig beschäftigte Männer und Frauen. Die meisten, nämlich fast 878.300, wurden in Wien verzeichnet.

Statistik Austria

Pensionisten verdienen rund 20.500 Brutto pro Jahr

In dem Bericht werden ebenfalls die Einkommen der rund 2,1 Millionen Pensionisten in Österreich beleuchtet: Sie beziehen durchschnittlich 20.527 Euro brutto jährlich. Im detaillierten Bundesländervergleich liegt Niederösterreich gefolgt vom Burgenland deutlich über diesem Durchschnittswert. Laut Rechnungshofbericht beträgt die Durchschnitts-Pension der Burgenländer 30.254 Euro brutto pro Jahr.