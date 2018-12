Himmlisches Duo stürmt die Charts

Er liegt aktuell vor Musikstars wie Helene Fischer oder Eros Ramazotti in den Österreichischen Albumcharts: Pfarrer Franz Brei nimmt mit seiner neuen Weihnachts-CD aktuell Platz sieben ein. Auch ein Duett mit Bischof Ägidius Zsifkovics ist auf der Platte.

„Heilige Nacht“ heißt das Album, das schon Goldstatus erreicht hat. Auf dem Tonträger sind traditionelle und neu komponierte Lieder zu hören. Der Bischof singt außerdem das kroatische Lied „Nek Spavaj“ und im Duett mit Pfarrer Franz Brei „Stille Nacht“ mehrsprachig.

Die Arbeit im Tonstudio sei anstrengend gewesen, erzählt Pfarrer Franz Brei, der für die Pfarren Deutschkreutz und Neckenmarkt zuständig ist. "Denn es war heiß, es war Ende Sommer. Und dann geht man hinein und singt ‚Leise rieselt der Schnee‘, eine unglaubliche Umstellung.

„Für mich war es anfangs etwas ungewöhnlich, aber ich muss sagen, es waru auch etwas Schönes, einmal etwas ganz anderes, als ich es gewohnt bin, zu arbeiten“, erzählt Diözesanbischof Zsifkovics.

Anbahnung vor einem Jahr

Die Zusammenarbeit des Pfarrers und des Bischofs bahnte sich bereits vor einem Jahr an. „Es war bei der Präsentation der letzten CD in der Pfarrkirche in Neckenmarkt. Da haben mich Karl Kanitsch und der Kreisdechant Brei angesprochen, ob ich mitmachen würde, wenn es eine neue CD gibt. Und ich habe unvorsichtigerweise ‚Ja‘ gesagt. So ist es dazu gekommen, aber ich muss sagen, ich mache sehr, sehr gerne mit“, erzählt Zsifkovics.

Brei auf Tour

Die CD ist nun fertig und auf Erfolgskurs, Pfarrer Franz Brei ist auf Tour, diese Woche war er in Guten Morgen Österreich in Salzburg zu Gast. Welche Lieder der Franz Brei als kleiner Bub gesungen hat, verrät er auch: „Ganz gerne ‚Ihr Kinderlein kommet‘. Meine Großmutter hat mich auf einen großen Stuhl hinauf gestellt - sie hatte eine riesige Krippe in ihrer alten Stube - damit wir den Blick zum Jesukind hatten. Da sangen wir dann gemeinsam das Lied - das ist für mich unvergesslich. Heute hält mich der Stuhl nicht mehr aus“, lacht der Neckenmarkter Pfarrer. Am 27. Dezember treten Bischof und Pfarrer gemeinsam in der Bergkirche in Eisenstadt auf.