Grüne: „Bioland Burgenland ein großer Erfolg“

Regina Petrik und Wolfgang Spitzmüller, Landtagsabgeordnete der Grünen, zogen am Freitag Bilanz über das vergangene Jahr. Die fällt durchaus positiv aus, als größten Erfolg bezeichnen die beiden den Beschluss, das Burgenland zum Bioland zu machen.

Es sei ein mühsamer und nicht immer einfacher Weg zum Bioland Burgenland gewesen, bilanziert Regina Petrik, Landessprecherin der Grünen. Nicht ohne Stolz verweist sie auf die Vermittlerfunktion der Grünen bei diesem Beschluss. „Das Eine ist, dass das Bohren harter Bretter Wirkung gezeigt hat und politisch etwas umgesetzt wird. Das Andere ist, dass wir bei unserem Antrag zur konkreten Umsetzung bei der Bioverpflegung in Gemeinschaftsküchen auch die ÖVP mit an Tisch bekommen haben“, so Petrik.

ORF

„Land tut zu wenig gegen den Klimawandel“

Aber es gibt auch Kritik, denn das Land mache noch immer zu wenig gegen den Klimawandel. „Für uns wäre eine Verkehrswende wichtig, die auch den Menschen mehr Möglichkeiten gibt, auch öffentlich zu fahren. Eine neue Raumordnung ist notwendig, die Energiewende gehört weiter getrieben. In der Landwirtschaft ist der erste Schritt gemacht worden, auch hier wird mehr notwendig sein. Die Landwirtschaft ist auf der einen Seite ein großes Opfer des Klimawandels aber auf der anderen Seite auch ein großer Verursacher“, sagt Landtagsabgeordneter Wolfgang Spitzmüller.

Unzufrieden mit geplantem Landessicherheitsgesetz

Die beiden Grün-Politiker zeigen sich mit dem geplanten Landessicherheitsgesetz nicht zufrieden. Hier gebe es aus grüner Sicht sowohl in Sachen Tierhaltung als auch beim geplanten Bettelverbot noch einige Knackpunkte. Noch sei das Gesetz nicht in Begutachtung und man werde weiter verhandeln.