„Snackerli“: Kekse für Hunde mit Allergie

Auch Vierbeiner bleiben von Allergien nicht verschont. Zwei Studenten aus Baumgarten backen deswegen spezielle Kekse für Hunde mit Allergien. Sie möchten mit ihrem Startup „Snackerli“ in der Geschäftswelt Fuß fassen.

Collie Hudson und Husky-Schäfermix Sissy leiden beide unter Allergien. Im Hause Gigacher in Baumgarten werden schon seit Jahren Leckerli für Collie Hudson und Husky-Schäfermix Sissy gebacken. Der Student Nico Gigacher und sein bester Freund Mounir Derboghossian hatten daher vor sechs Monaten die Idee zur Unternehmensgründung von „Snackerli“.

Kekse für Hunde mit Fleischallergie

Die Kekse sind primär für jene Hunde vorgesehen, die eine Fleischallergie vorweisen. Der Keksteig besteht unter anderem aus Buchweizenmehl und Bananen. „In unseren Keksen ist kein Fleisch drinnen. Bei Getreideunverträglichkeiten ist es so, dass wir Buchweizenmehl verwenden - das kommt bei Hunden mit Getreideunverträglichkeiten sehr gut an. Sonst haben wir nur natürliche Zutaten und verwenden keine Konservierungsstoffe“, so Nico Gigacher. Wenn die Hundeleckerli fertig ausgetrocknet sind, halten sie circa ein Jahr.

Beim Zivildienst kennengelernt

Die beiden Jungunternehmer Nico Gigacher und Mounir Derboghossian haben sich während des Zivildienstes beim Roten Kreuz kennengelernt. Mounir Derboghossian studiert bereits, Nico Gigacher bereitet sich momentan auf sein Studium vor. „Wir machen das in unserer Freizeit bzw. in jeder freien Minute, die wir haben“, so Derboghossian.

Das Hundekeks-Startup betreiben die beiden derzeit neben ihrer Ausbildung. Das Büro befindet sich im Keller des Wohnhauses und bei Bedarf könnte hier noch eine größere Backstube untergebracht werden. Momentan feilen die beiden Freunde noch an ihrem Auftritt in den sozialen Medien. Neben der Internetpräsenz ist „Snackerli“ auch in Einkaufszentren und Einkaufsständen zu finden. Falls die Hundekekse gut ankommen, sollen in Zukunft noch weitere Geschmacksrichtungen hinzukommen.