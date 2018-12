Asche in Mülltonne löste Brand aus

Asche, die in einer Mülltonne entsorgt wurde, dürfte am Mittwoch einen Wohnhausbrand in Frauenkirchen ausgelöst haben. Zu diesem Ergebnis kamen Brandermittler bei ihren Untersuchungen, berichtete die Landespolizeidirektion am Donnerstag.

Das Feuer brach demnach in einem überdachten Bereich aus, wo Mülltonnen abgestellt waren. Strom oder mechanische Einwirkung seien als Brandursache auszuschließen, hieß es von der Polizei. Das Feuer hatte die Wärmedämmfassade und Teile der Dachkonstruktion schwer beschädigt - mehr dazu in Vordach in Flammen - Wohnhaus unbewohnbar.

Landespolizeidirektion Burgenland

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte reichten die Flammen an beiden Enden des Vordachs, unter dem Brennholz gelagert war und wo sich auch eine Räucherkammer befand, bereits bis zum Dachstuhl. Nach zweieinhalb Stunden gaben die Einsatzkräfte „Brand aus“. Verletzt wurde niemand. Das Haus sei allerdings bis auf Weiteres nicht bewohnbar, hieß es.