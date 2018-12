Anita Reiter gestorben

Die langjährige Leiterin der ersten Krankenpflegeschule in Oberwart, Anita Reiter, ist nach langer Krankheit im 77. Lebensjahr gestorben. Sie stand der Schule von 1974 bis 1993 vor.

Reiter wurde am 6. Juli 1942 in Wien geboren und wuchs in Stöttera (Bezirk Mattersburg) auf. Nach ihrer Ausbildung arbeitete sie als Krankenschwester im Krankenhaus Eisenstadt. 1974 wurde sie zur Schuloberin der Krankenpflegeschule Oberwart bestellt. Reiter bildete in ihrer Amtszeit mehr als 1.000 Schülerinnen und Schüler mit aus und leistete damit einen Beitrag zum Auf- und Ausbau des burgenländischen Gesundheitssystems.

ORF

Sie starb am 13. Dezember nach langer, schwerer Krankheit. Das Begräbnis findet am Donnerstag ab 13:00 in der Einsgegnungshalle und der Pfarrkirche Kleinfrauenhaid (Bezirk Mattersburg) statt.