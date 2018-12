Jäger in Seenot: Eisiger Einsatz für die Feuerwehr

In Rust (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) waren Mittwochvormittag Einsatzkräfte der Feuerwehr mit dem Boot auf dem Neusiedler See unterwegs, um drei Elektroboote zu bergen. Laut Feuerwehr waren vier Jäger mit drei Booten auf den See ausgefahren sein, um Enten zu jagen.

In den frühen Morgenstunden machen sich die Jäger von Illmitz aus zur Entenjagd auf. Aufgrund der kalten Temperaturen fielen die Akkus der Elektromotoren aber mitten auf dem See aus - die Boote wurden manövrierunfähig. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt und zum Teil kräftigen Südostwind und dementsprechendem Wellengang eine lebensgefährliche Situation. Über einen Bekannten konnte die Besatzung einen Notruf absetzen. Die Stadtfeuerwehr Rust wurde alarmiert. Der Einsatz gestaltete sich aber schwierig, sagte Kommandant Harald Freiler.

Eisiger Einsatz Das Feuerwehrboot Rust wurde zum „Eisbrecher“ auf dem Neusiedler See.

„Zwei Zentimeter Eisschicht in Ruster Bucht“

„Erschwerend für uns war natürlich der Umstand, dass der See teilweise bereits mit einer Eisfläche bedeckt ist, also zugefroren ist. Die ganze Ruster Bucht ist bereits mit zwei Zentimeter dickem Eis bedeckt. Unser Boot ist aber so konstruiert, dass es auch bis zu fünf Zentimeter dicke Eisschichten durchbrechen kann. Somit war es uns möglich, dass wir das Eis in der Ruster Buch brechen konnten. Auf der offenen Wasserfläche konnten wir dann eine normale Fahrt machen“, so Freiler.

Feuerwehr Rust

Unterkühlte Jäger nach zwei Stunden gefunden

Erschwert wurde die Suche dadurch, dass sich die Jäger aus dem Ausland kaum verständigen konnten und nicht ortskundig waren. Nach zwei Stunden wurden sie schließlich schwer unterkühlt vor Oggau entdeckt und samt Booten zurück nach Illmitz gebracht. In den Wintermonaten kommen solche Einsätze bei der Stadtfeuerwehr Rust relativ häufig vor, denn sie verfügt über das einzige Feuerwehrboot auf dem gesamten Neusiedler See, das auch im Winter einsatzbereit ist.