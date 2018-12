Rotkreuz-Mitarbeiter als Lebensretter

Der ehrenamtliche Mitarbeiter in der Krisenintervention des Roten Kreuzes Burgenland, Martin Trimmel, ist jetzt zum Lebensretter geworden. Im Sportbad Wiener Neustadt konnte er einen bewusstlosen Mann reanimieren.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 13. Dezember 2018 im Wiener Neustädter Sport- und Erlebnisbad „Aqua Nova“, wie das Rote Kreuz Burgenland am Mittwoch in einer Presseaussendung mitteilte.

Trimmel, der an diesem Tag die Sauna in dem Bad besuchte, hörte demnach eine Durchsage, in der der Bademeister aufgefordert wurde, dringend in den Saunabereich zu kommen. Der langjährige Rotkreuz-Mitarbeiter sah kurz darauf einen leblos am Boden liegenden Mann. Der Bademeister hatte zu diesem Zeitpunkt bereits mit der Reanimation begonnen. Trimmel bot sich sofort als Helfer an und führte die Herzdruckmassage durch.

Nicht gezögert

In der Zwischenzeit holte der Bademeister einen Ersthelfer-Defibrillator. Gemeinsam konnten Trimmel und der Bademeister den leblosen Mann nach der Auslösung eines Schocks mit dem Defibrillator und fortwährender Reanimation ins Leben zurückholen. Beim Eintreffen des Notarztteams war der Mann bereits wieder ansprechbar, heißt es in der Presseaussendung des Roten Kreuzes Burgenland.

Rotes Kreuz Burgenland

„Der Mann war dann wieder ansprechbar, und ich habe ihm gut zugeredet und ihn beruhigt“, schilderte Trimmel den Vorfall. Als er den am Boden liegenden Mann sah, sei ihm sofort klar gewesen, dass er helfen müsse.„Ich habe sofort alle Scheu, die ich vorher sicher hatte, abgelegt und einfach geholfen. Das läuft automatisch, dass man in so einer Situation genau das macht, was man gelernt hat. Ich war zwar nur mit einem Handtuch bekleidet und kam ziemlich ins Schwitzen, aber glücklicherweise habe ich alles richtig gemacht", so Trimmel, der seit 2009 ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Krisenintervention des Roten Kreuzes ist.

Optimale Rettungskette

„Die Rettungskette ist optimal gelaufen – als wir vor Ort angekommen sind, war der Patient bereits wieder ansprechbar", sagte Notfallsanitäter Christian Schibig vom Roten Kreuz Wiener Neustadt, der das vorbildliche Verhalten von Trimmel und dem Bademeister lobte. „Gerade bei einem Herz-Kreislaufstillstand ist schnelles Reagieren unglaublich wichtig – hier kann Erste Hilfe buchstäblich Leben retten. Danke für das schnelle und beherzte Reagieren in diesem Notfall.“ Dem Patienten geht es den Umständen entsprechend gut.