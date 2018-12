Prozess: Präpariertes Fahrrad überführte Dieb

Ein 45-jähriger Fahrraddieb musste sich am Dienstag vor dem Landesgericht Eisenstadt verantworten. Der Mann wurde im Oktober in Neusiedl am See auf frischer Tat ertappt, als er ein von der Polizei präpariertes Fahrrad stehlen wollte.

In Gegenden, wo vor allem in den Sommermonaten vermehrt Fahrräder gestohlen werden, platziert die Polizei immer wieder eigens präparierte Räder. Sobald so ein Rad entwendet wird, löst ein spezieller Sensor einen Alarm bei der Polizei aus. Genau so ein präpariertes Rad überführte im Oktober einen 45-jährigen Mann aus Bosnien in Neusiedl am See.

ORF/Inge Maria Limbach

Bekannter soll Fahrrad gestohlen haben

Am Dienstag musste sich der 45-Jährige deswegen vor dem Landesgericht Eisenstadt verantworten. Beim Prozess gab der Mann an nur teilweise schuldig zu sein. Er sei gemeinsam mit einem Bekannten auf der Durchreise gewesen und habe um 2.00 Uhr in der Früh lediglich eine Kaffeepause in Neusiedl am See machen wollen. Der Bekannte, von dem bislang aber jede Spur fehlt, habe den Diebstahl begangen. Er habe davon nichts gewusst und sei im Auto eingeschlafen, so die Version des 45-Jährigen vor Gericht.

Urteil: Zehn Monate Haft, zwei davon unbedingt

Tatsache jedenfalls ist, dass der Mann im Oktober neben dem Fahrrad mit einem aufgebrochenen Schloss angetroffen und von der Polizei vorübergehend festgenommen wurde. Das Urteil für den bisher unbescholtenen 45-Jährigen sind zehn Monate Haft, zwei davon unbedingt.