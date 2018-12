Kaufhausdetektivin erkannte Diebin wieder

Eine Kaufhausdetektivin hat am Wochenende in einem Einkaufszentrum in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) eine Taschendiebin wieder erkannt und für zwei Festnahmen gesorgt.

Als die Detektivin die Frau sah, die schon in der Vergangenheit in dem Einkaufszentrum mehrere Diebstähle begangen hatte, rief sie die Polizei. Kurz darauf beobachtete die Detektivin, wie die Frau und eine Komplizin versuchten, zwei Kunden zu bestehlen.

Außerdem meldete sich eine 37-jährige Frau, der während ihres Einkaufs die Geldbörse gestohlen worden war. Aufgrund der Beschreibung konnten die beiden verdächtigen Frauen - 39 und 50 Jahre alt - gefasst werden. Die 39-jährige wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht, die 50-jährige Komplizin wurde angezeigt.

Polizei rät zu Vorsicht

Die Polizei rät zu besonderer Wachsamkeit bei Besuchen von Einkaufszentren und Weihnachtsmärkten. In der hektischen Vorweihnachtszeit finden Taschendiebe im teilweise dichten Gedränge immer wieder ihre Opfer, so die Exekutive. Daher sollte man nie viel Bargeld bei sich tragen, Wertsachen auf mehrere Taschen verteilen und Geldbörsen in Innentaschen von Jacken oder in den vorderen Hosentaschen aufbewahren, hieß es in einer Aussendung.