Weihnachtsfeiern steigern Umsatz

Für die Gastronomie gehört der Dezember zu den umsatzstärksten Monaten, nicht zuletzt auch wegen der zahlreichen Weihnachtsfeiern von Firmen und Vereinen. Viele Gasthöfe und Restaurants sind derzeit ausgebucht.

Die Tage und Wochen vor Weihnachten sind die traditionelle Zeit der Weihnachtsfeiern in ganz Österreich. Im Burgenland sind die meisten Restaurants und Gasthöfe an den Adventwochenenden aufgrund der Feiern ausgebucht. Restaurants wie zum Beispiel das Kastell in Stegersbach (Bezirk Güssing) haben an den Wochenenden oft sogar die Belegschaft von mehreren Firmen gleichzeitig zu Gast, von Kleinunternehmen bis hin zu Großbetrieben.

Unternehmen geben sich oft großzügig

Zur Weihnachtsfeier internationalen Unternehmens aus dem steirischen Fürstenfeld sind mehr als einhundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gekommen. Gespart werde bei solchen Feiern nicht, sagte Geschäftsführer Klaus Jürgen Kummer. Man achte speziell darauf, dass das Essen sehr gut sei. Man wolle auch das Essen aufgetragen bekommen und halte beispielsweise nichts von Buffetangeboten. Es sei wichtig, dass man diese individuelle Bedienung auch habe. Das sei auch eine Wertschätzung den Mitarbeitern gegenüber. „Das ist uns sehr wichtig“, so Kummer.

Bei der Tombola werden 55 Preise verlost, mit einem Mindestwert von jeweils 50 Euro. Und auch sonst zeigt sich das Unternehmen relativ großzügig. Es wird sogar der Transport der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernommen. So müsse man sich keine Sorgen, etwa wegen Alkohol am Steuer machen, sagte Kummer.

Dezember besonders intensiver Monat

Der Dezember sei wirklich ein sehr starkes Monat im Kastell, so Marc Peischl vom Restaurant Kastell. Grundsätzlich würden die Leute derzeit weniger trinken, weil sie mit dem Auto fahren müssten. Die Firmen würden ihre Gäste aber mit mehrgängigen Menüs verwöhnen. Der Obmann der Sparte Gastronomie in der Wirtschaftskammer, Helmut Tury, erkennt bei den Weihnachtsfeiern einen neuen Trend.

Man bemerke, dass kleinere Firmen sich etwas liefern lassen, das Lieferservice und Catering werde aber auch von größeren Firmen angenommen, die die Möglichkeiten hätten auf ihren Firmengeländen solche Feiern abzuhalten, sagte Tury. „Das merken wir schon“. Dennoch bleiben die Weihnachtsfeiern ein wichtiger Umsatzbringer für die heimischen Gastronomiebetriebe, vergleichbar etwa mit dem Weihnachtsgeschäft im Handel.