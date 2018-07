Sorgsame Archivierung historischer Noten

Im Archiv der Dommusik in Wien sind durch einen Wasserschaden Zehntausende Notenblätter teilweise zerstört worden, darunter auch ein Erstdruck einer Haydn-Messe. Martin Czernin, Musikwissenschafter des Landesmuseums, erklärt wie solche Noten im Burgenland archiviert werden.

Wie groß der Schaden für die Musikgeschichte ist, hängt auch davon ab, ob es sich bei den Werken um Frühdrucke oder um Handschriften handelt, erklärt Czernin. Gerade die alten Frühdrucke seien „massive Zeitzeugen, die eine Verbreitung der Werke dokumentieren“. Werden solche Werke zerstört, sei der Schaden wieder reparabel, weil der Druck auch in anderen Archiven vorhanden ist. Handelt es sich allerdings um eine zerstörte Handschrift, ist es ein unwiederbringlicher Schaden, so Czernin.

In Eisenstadt gibt es eine solche Sammlung im Landesmuseum, im Musikarchiv des Schlosses Esterhazy, im Domarchiv, bei der Internationalen Haydn-Privatstiftung und außerhalb gibt es eine solche Sammlung in Oberschützen, für ein großes Archiv zum Thema der Blasmusik.

ORF/A. Strobl

Moderne Archive

All diese Archive sind modern eingerichtet. Das heißt, dass die Noten in der untersten Reihe des Regals nicht ganz am Boden stehen, sondern einige Zentimeter erhöht sind, sodass so etwas, wie es jetzt in Wien passiert, nicht vorkommen kann. Zudem sind solche Dokumente in feuer- und wasserfesten Stahlschränken und säurefreien Kartons aufbewahrt.

ORF/A. Strobl

Digitalisierung zur Erhaltung

Alles, was es im Landesarchiv gibt, ist außerdem auch digital erfasst und wird bei Neuanschaffungen gleich wieder erfasst. Die anderen Sammlungen - hier sind vor allem die Sammlung im Schloss Esterhazy und in der Dommusik Eisenstadt zu nennen - sind in den letzten Jahren komplett digitalisiert worden. So bleibt eine Handschrift, falls sie kaputt gehen sollte, zumindest auf diesem Weg für die Forschung erhalten, so Czernin im Gespräch mit dem ORF Burgenland.

