Caritas sammelt gegen Hunger

Alle zehn Sekunden verhungert ein Kind in Afrika. Die Caritas, die Hilfsorganisation der katholischen Kirche, hat sich für diesen Sommer das Ziel gesetzt 150.000 Kinder langfristig vor dem Hunger zu bewahren.

Die gute Nachricht zuerst: Der Welthunger ist gesunken. Trotzdem leiden zehn Prozent der Weltbevölkerung an chronischem Hunger, das sind 815 Millionen Menschen. Auch die Armut ist in den vergangenen 20 Jahren zurückgegangen. Das ermutige, so die Direktorin der Caritas Burgenland, Edith Pinter. „Aber für jedes einzelne Kind, dass in diesem Moment an den Folgen von Hunger stirbt, ist diese Statistik ohne Bedeutung. Hunger sagen wir, ist kein Naturgesetz - Hunger ist eigentlich ein Skandal“, so Pinter.

Die Hauptursachen für Hunger sind der Klimawandel, Naturkatastrophen, Kriege, die Ausbeutung der Umwelt und Armut. Die hungernden Kinder sind zu klein für ihr Alter, ihre Organe wachsen nicht, sie sind oft krank und haben keine Kraft.

Geld für Ernährungszentren

Julia Widlhofer besuchte das afrikanische Land Burundi und erlebte den Hunger hautnah mit. „Es ist eines der ärmsten Länder der Welt. Die Leute haben kaum Geld um Werkzeug und Saatgut zu kaufen. Außerdem haben sie zu wenig Land - sie können einfach viel zu wenig anbauen, um die ganze Familie satt zu bekommen“, sagte Widlhofer.

Für Spenderinnen und Spender wird es immer wichtiger zu wissen, was mit ihrem Geld eigentlich passiert, so Pinter. „Soforthilfe, Nothilfe, Akuthilfe wird in sogenannten Ernährungzentren geleistet, wo Mütter mit stark unterernährten, halb verhungerten Kindern hinkommen. Dort werden die Babies aufgepäppelt“, sagte Pinter.

Nachhaltige Landschaftsprojekte

Aber auch langfristig wird dem Hunger entgegengewirkt, in nachhaltigen Landwirtschaftsprojekten zum Beispiel, in denen die Menschen Geräte, Tiere und Saatgut bekommen. Sie bekommen aber auch das nötige Wissen vermittelt, um mit dem Werkzeug und den Ressourcen richtig umzugehen.

Die aktuelle Spendenaktion soll 150.000 Kinder ernähren. Sieben Euro kostet das pro Monat für ein Kind. Die Caritas Burgenland will das Thema Hungertod an die große Glocke hängen: Am 27. Juli läuten um 15.00 Uhr landesweit für fünf Minuten alle Kirchenglocken.