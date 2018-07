Norbert Szigeti baut neue Sektkellerei

Knalleffekt beim Sekthersteller Szigeti aus Gols: In Zurndorf (Bez. Neusiedl a. See) wird eine neue Sektkellerei gebaut und die Szigeti-Brüder gehen getrennte Wege. Norbert Szigeti verkaufte seine Anteile am Stammbetrieb und wird die neue Kellerei alleine betreiben.

Norbert Szigeti investiert sechs Millionen in der Gemeinde Zurndorf. Begonnen werden soll mit zehn bis 15 Mitarbeitern, schlussendlich sollen 25 Mitarbeiter beschäftigt werden. Die neue Produktionsstätte für Sekt - inklusive Verkaufsflächen und Platz für Veranstaltungen - soll innerhalb eines Jahres entstehen. Der in Zurndorf produzierte Sekt kommt unter der neuen Marke „A-Nobis“ auf den Markt, Norbert Szigeti gründete eine eigene Firma. Den „Szigeti“-Sekt verkauft Bruder Peter weiterhin von Gols aus.

ORF

Von der Traube bis zum Glas alles in einer Hand

Norbert Szigeti erklärte, er verfolge mit der neuen Sektkellerei die Philosophie, von der Traube weg bis zum Glas alles in einer Hand zu haben. Auch in der Champagnerproduktion gebe es große Häuser, große Familien, die zwei oder drei einzelne Unternehmen nebeneinander, miteinander führten. Die Trauben werden zunächst aus Gols zugekauft, geplant sind aber auch Anbauflächen in Zurndorf. Die neue Sektmarke soll nur ab Hof und in der Gastronomie verkauft werden und nicht in Supermärkten.

Trennung in gutem Einvernehmen

Die Trennung nach 27 Jahren sei im guten Einvernehmen erfolgt, sagte auch Peter Szigeti: „Man beginnt sein Projekt wie in einer Ehe. Das ist eine Beziehung, die man eingeht und jetzt sind wir doch 27 Jahre zusammen und da waren jetzt natürlich auch ein paar Wünsche und ein paar Sachen, wo wir uns einfach nicht mehr überschneiden - soll ja nichts Schlimmes sein - und wo wir uns dann entschlossen haben, dass da jetzt jeder seinen eigenen Weg geht.“

ORF

Konkurrenz zwischen den Brüdern bestehe nicht, sagten Peter und Norbert Szigeti. Dazu sei der Markt zu groß. Norbert Szigeti will in Zurndorf im Endausbau bis zu einer halben Million Flaschen im Jahr herstellen. Das seien rund 2,5 Prozent des österreichischen Gesamtmarktes. Der Markenname „A-Nobis“ steht für „Austria Norbert und Birgit Szigeti“, kann aber auch aus dem Lateinischen mit „Von uns“ übersetzt werden.