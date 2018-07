Weiden: Aufregung um geplantes Hotel

In Weiden am See sind gleich zwei Hotelprojekte geplant. Für eines davon, das Hotel „das Fritz“, gibt es einen positiven Grundatzbeschluss des Gemeinderates. Die Grünen und Unabhängigen wollen nun eine Volksabstimmung über das Projekt einleiten.

Sämtliche Gemeinderäte der ÖVP, ein Gemeinderat der SPÖ und ein Gemeinderat der Unabhängigen Partei stimmten für das Hotelprojekt „das Fritz“, das auf Gemeindegrund gebaut werden soll. Der Rest der SPÖ-Gemeinderäte, die Grünen und die Unabhängigen stimmten gegen das Projekt.

Sitzverteilung im Gemeinderat Im Gemeinderat von Weiden am See (Bezirk Neusiedl am See) hat die ÖVP elf, die SPÖ sieben, die Grünen drei und die Unabhängige Partei zwei Mandate.

Grüne und Unabhängige leiteten nun eine Volksabstimmung ein. Beide Gruppierungen seien nicht grundsätzlich gegen ein Hotel, jedoch gegen zwei Hotels nebeneinander, so Gemeinderat Andreas Rohatsch. Denn auch das zweite geplante Hotel soll am See gebaut werden, und zwar dort wo derzeit die alte Seepension steht - mehr dazu in Hotelprojekte in Weiden am See. Wichtig sei vor allem, dass das Seebad nicht eingeschränkt werde.

ÖVP: „Werden Grundsatzbeschluss zurücknehmen“

Die ÖVP ist gegen eine Volksabstimmung. Darum geht es am Dienstag auch in einer Sitzung des Gemeinderates. Bürgermeister Wilhelm Schwartz (ÖVP) will bei der Sitzung den positiven Beschluss für „das Fritz“ aufheben, für eine Volksabstimmung sei es zu früh.

"Wir werden den Grundsatzbeschluss jetzt zurücknehmen. Wir werden in den nächsten 14 Tagen die Bevölkerung über die Pläne informieren und schauen wie die Bevölkerung reagiert. Wir werden schauen, ob es noch Änderungen geben soll, so wie es auch beim Restaurant „Fritz" passiert ist. Und zusätzlich wollen wir auch eine Woche lang am Abend hier in der Gemeinde eine Information anbieten und eine Präsentation der Projekte machen“, sagt Bürgermeister Schwartz.

SPÖ: „Waren immer für Bürgerversammlung“

Die SPÖ wolle „keinen Schnellschuss“, so Gemeindevorstand Heinrich Hareter (SPÖ). „Wir waren von Haus aus dafür, dass wir nicht für den Grundsatzbeschluss sind, weil wir der Meinung waren, dass das Projekt viel zu schnell über die Bühne gehen sollte. Wir waren schon immer für eine Bürgerversammlung, wo die breite Öffentlichkeit über die Projekte informiert wird. Das soll ja jetzt anscheinend geschehen“, so Hareter.

Die SPÖ sei dafür, dass nur ein Hotel gebaut werde, bestenfalls dort, wo derzeit die alte Seepension steht, so Hareter. Klaus Fuhrmann von der Unabhängigen Partei Weiden will erst bei der Sitzung entscheiden, ob er für oder gegen die Aufhebung des Grundsatzbeschlusses stimmt. Aufheben kann den Beschluss die ÖVP jedoch auch alleine. Ob und welche Hotelprojekte in Weiden am See verwirklicht werden, bleibt also abzuwarten.

Link: