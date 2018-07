26-Jähriger war halbe Stunde unter Wasser

Ein Badeunfall hat sich am Sonntagabend im Badesee Andau ereignet. Ein 26-jähriger Mann war nach einem Sprung ins Wasser nicht mehr aufgetaucht. Er wurde nach 35 Minuten aus dem Wasser gezogen und reanimiert.

Der Alarm ging um 19.20 Uhr bei der Landessicherheitszentrale ein: Der Bademeister hatte bemerkt, dass der 26-Jährige nicht mehr aufgetaucht war. Er sprang sofort in den See und tauchte in dem bis zu zwölf Meter tiefen See nach dem Verunglückten. Dieser Rettungsversuch blieb jedoch erfolglos.

Feuerwehrtaucher fand Untergegangenen

Die Rettungskette wurde in Gang gesetzt. Binnen kürzester Zeit waren die burgenländischen Feuerwehrtaucher, die Freiwillige Feuerwehr Andau, der Notarzt sowie der Notarzthubschrauber „Christophorus 9“ vor Ort. Ein Taucher habe den Mann dann nach zwei Minuten finden können, sagte Feuerwehrkommandant Walter Thyringer. Dann ging alles rasch. „Die Taucher haben ihn nach einer Minute ziemlich schnell heraußen gehabt, er war angeblich laut Taucher in zirka neun Meter Tiefe unten“, so Thyringer. Insgesamt war der 26-Jährige etwa 35 Minuten unter Wasser.

Ein praktischer Arzt und ein Notarzt-Team begannen sofort mit der Reanimation, die auch erfolgreich war. Der Mann wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Eisenstadt geflogen. Über den Gesundheitszustand des 26-Jährigen ist derzeit noch nichts bekannt.