Trotz Ferien: Renovierungsarbeiten in Schulen

Die burgenländischen Schüler genießen bereits die Sommerferien. In vielen Schulen herrscht dennoch Hochbetrieb: Wie jedes Jahr werden die Ferien von den Schulbetreibern genutzt um Renovierungs- oder Umbauarbeiten durchzuführen.

Im gesamten Burgenland finden an 13 Neuen Mittelschulen und vier Bundesschulen Renovierungs- oder Umbauarbeiten statt. Fenster und Fußböden werden getauscht, Dächer werden saniert, Klassenzimmer und Gänge werden neu ausgemalt.

APA/Roland Schlager

In Neufeld an der Leitha (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) werden rund 80.000 Euro in die Erweiterung der Nachmittagsbetreuung der Volksschule und der Neuen Mittelschule investiert: „Wir haben in der neuen Mittelschule durch die Ruhestandsversetzung unserer langjährigen Schulwartin eine Schulwartwohnung frei bekommen, sodass wir hier einen großen Speiseraum schaffen können. Bei der Ganztagsbetreuung adaptieren wir den ehemaligen Speiseraum in einen Klassenraum und schaffen so für eine vierte Gruppe eine Nachmittagsbetreuung“, sagt Oberamtsrat Rudolf Tschirk.

65 Millionen Euro für Bundesschulen

Auch in der Neuen Mittelschule in Neudörfl (Bezirk Mattersburg) wird renoviert. Die Schule soll barrierefrei werden. Das Gebäude sei laut Bürgermeister Dieter Posch (SPÖ) in die Jahre gekommen und wird umfangreich renoviert. „Es werden wieder acht Klassen errichtet. Zusätzlich werden Kleinklassen - jeweils zwischen zwei Klassenzimmern positioniert - errichtet. Zudem gibt es ein größeres Augenmerk auf Nachmittagsbetreuung“, erklärt Posch. Die Umbauarbeiten dauern zwei Jahre. Investiert werden rund 10 Millionen Euro.

In die Infrastruktur von Bundesschulen im Burgenland werden laut dem Landesschulrat mehr als 65 Millionen Euro investiert. Das Geld fließt ins BG/BRG/BORG Eisenstadt, das BG/BRG Mattersburg, in die HTL Pinkafeld und das BG/BRG Oberschützen. Einerseits werden die in die Jahre gekommenen Gebäude saniert, andererseits werden die Schulen erweitert.

