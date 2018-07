SPÖ startet Sommertour in Oberwart

In Oberwart ist am Samstagvormittag der Startschuss für die 18. Auflage der SPÖ-Sommertour gefallen. Die gesamte rote Regierungsriege sowie zahlreiche SPÖ-Spitzen-Funktionäre besuchen in den nächsten Tagen alle Bezirke.

Im Stadtpark von Oberwart herrscht Volksfeststimmung: Es gibt einen großen Flohmarkt, außerdem werden Bier und Kaffee ausgeschenkt sowie selbstgebackene Gugelhupfe und Grillhendl verteilt. Am Grillstand werden die Besucher heute von zwei Prominenten bedient: Landeshauptmann Hans Niessl und Landesrat Hans Peter Doskozil haben sich eine rote Schürze umgebunden und verkaufen für den guten Zweck Grillhendl.

Für Doskozil ist es die erste SPÖ-Sommertour als Landesrat. „Wir haben diese Sommertour unter dem Zeichen der Gemeinnützigkeit gestellt. Wir wollen heute durch den Flohmarkt und durch die Veranstaltung für den guten Zweck sammeln. Ich hoffe, dass wir viel Geld zusammenbekommen“, erklärt Doskozil. Der Erlös wird dem Haus Gabriel in Riedlingsdorf und dem Sterntalerhof zur Verfügung gestellt.

Im Zeichen der Freiwilligkeit

Die große Tagespolitik ist am Samstag in Oberwart nur ein Randthema, stattdessen sollen die vielen ehrenamtlichen Menschen im Mittelpunkt stehen. „Wir brauchen diese Freiwilligkeit und dieses Ehrenamt. Es ist nicht nur der Sportbereich, sondern auch der kulturelle Bereich und der soziale Bereich. Wenn das Burgenland das Land der kleinen Einheiten ist, dann muss man sagen, dass vieles durch die Freiwilligkeit kompensiert wird“, sagt Landeshauptmann Niessl in einer Ansprache.

Der Benefizflohmarkt in Oberwart dauert am Samstag bis 17.00 Uhr. Am Sonntag macht die SPÖ-Sommertour im Bezirk Jennersdorf Station, wobei eine Radtour von Königsdorf nach Welten auf dem Programm steht.

