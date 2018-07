Rotes Kreuz wirbt für Freiwilliges Sozialjahr

Das Rote Kreuz Burgenland sucht derzeit in allen Landesteilen nach jungen, engagierten Menschen, die ein Freiwilliges Sozialjahr im Rettungsdienst absolvieren wollen. Ein Grund dafür ist ein Mangel an Zivildienern.

Junge Menschen haben seit dem Jahr 2015 im Burgenland die Möglichkeit ein Freiwilliges Sozialjahr zu absolvieren. Das dauert zwischen neun und zwölf Monaten. Dabei werden maximal 34 Einsatzstunden in der Woche absolviert. Dafür gibt es einen Monatslohn von 240 Euro netto. Unbezahlbar sei allerdings die Erfahrung, die die jungen Menschen in dieser Zeit sammeln könnten und auch die Ausbildung die sie erhalten würden, sagte Sandra Nestlinger vom Roten Kreuz Burgenland.

Weniger Interessenten für Zivildienst

Das Rote Kreuz sucht derzeit nach Interessenten, vor allem deswegen, weil derzeit im Burgenland ein akuter Mangel an Zivildienstleistenden herrscht, sagte Nestlinger. Die geburtenschwache Jahrgänge seien im Steigen. Daher habe man immer weniger Interessenten für den Zivildienst. Man habe nun aktuell für den Sommertermin, der eigentliche der begehrteste im ganzen Jahr sei, Probleme ausreichend Zivildiener zu finden. Man versuche daher nun diese Chance des Freiwilligen Sozialjahres zu nutzen und so zusätzliche Menschen für den Rettungsdienst und für das Rote Kreuz zu begeistern, so Nestlinger.

Nächster Termin startet im September

Das Freiwillige Sozialjahr beinhalte eine Ausbildung und Fortbildungsmaßnahmen und auch Reflexionsmaßnahmen und Supervisionsbegleitung, so Nestlinger. Wer ein Freiwilliges Sozialjahr absolviert, erhält eine staatliche anerkannte Ausbildung zum Rettungssanitäter oder zur Sanitäterin. Man erhält also eine vollwertige Berufsausbildung. Bislang habe man mit den Absolventinnen und Absolventen nur positive Erfahrungen gemacht, sagte Nestlinger. Wer Interesse hat, sollte sich so rasch wie möglich beim Roten Kreuz Burgenland melden. Der nächste Termin für das Freiwillige Sozialjahr startet im September.

