Pöttsching: Markusquelle wird verkauft

Die Markusquelle in Pöttsching (Bezirk Mattersburg) wird verkauft. Konkret geht es um das knapp 28.000 Quadratmeter große Areal und die zugehörige Quelle. Es soll bereits einen Interessenten geben.

2009 wurde die Mineralwasserproduktion der Markusquelle in Pöttsching (Bezirk Mattersburg) eingestellt. Eigentümer ist seit 2003 die Coca-Cola HBC Austria GmbH. Die Markusquelle wird seit einiger Zeit im Internet zum Kauf angeboten. Es soll bereits einen Interessenten geben, der nach den laufenden Verhandlungen im Herbst präsentiert werden könnte, hieß es von Coca Cola.

willhaben

Die Quelle in Pöttsching war seit 1977 zur Mineralwasserabfüllung in Betrieb. Die bis dahin zu 100 Prozent in Familienbesitz stehende Markusquelle wurde 1998 von Römerquelle übernommen. 2003 erwarb schließlich Coca Cola Römerquelle samt deren Tochter Markusquelle.