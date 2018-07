Laute Musik auf Grillparty: Nachbar zückte Pistole

Ein 72-Jähriger hat am Sonntag im Bezirk Güssing wegen zu lauter Musik bei einer Grillparty seiner Nachbarin eine Pistole gezückt. Der Mann bedrohte die Frau in der Hauseinfahrt, teilte die Polizei am Montag mit.

Nachdem der 72-jährige Mann im Bezirk Güssing seine 51-jährige Nachbarin bedroht hatte, flüchtete die Frau und erzählte ihren Partygästen von dem Vorfall. Ein 50-jähriger Gast nahm dem Senior die Waffe ab und verwies ihn vom Grundstück. Verletzt wurde niemand.

Zwei Pistolen und zwei Langwaffen sichergestellt

Die Polizei stellte kurz danach sowohl die Pistole als auch zwei weitere Langwaffen sicher, die bei dem Mann entdeckt worden waren. Der 72-Jährige wurde angezeigt. Im Bezirk Oberwart kam es ebenfalls zu einem Vorfall mit einer Waffe - mehr dazu in Waffe nach Auseinandersetzung abgenommen.