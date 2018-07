Arbeitszeit auch Thema bei SPÖ Sommertour

Die SPÖ Sommertour ist eng mit der Amtszeit von Landeshauptmann Hans Niessl verbunden. Zum 18. Mal radeln die SPÖ-Regierungsmitglieder und -Abgeordneten wieder durch die Bezirke um mit der Bevölkerung zu sprechen.

Das Tour-Programm der diesjährigen SPÖ Sommertour wurde Montagvormittag in der Eisenstädter Fußgängerzone präsentiert. Der Zwölfstundentag, die Kinderbetreuung und der Bildungsbereich - das sind nur einige der Themen, die die SPÖ-Politiker auf ihrer Sommerradtour durch das Burgenland mit den Menschen besprechen wollen.

ORF

Bürgernähe auch in Zeiten von Social Media

Landeshauptmann Hans Niessl ist stolz darauf, dass sich die Kampagne auch im 18. Jahr und in Zeiten von Facebook und Twitter noch nicht abgenutzt hat. „Bürgernähe darf kein Schlagwort sein. Bürgernähe muss gelebt werden. Und Bürgernähe ist nicht Social Media, sondern Bürgernähe heißt, beim Menschen zu sein, mit den Menschen zu reden, auch dir Sorgen, Ängste der Menschen ernst zu nehmen und die Politik entsprechend auszurichten und entsprechende inhaltliche Schwerpunkte in der Politik zu setzen“, so Niessl.

ORF

Erstmals auch ein Charity-Event

Die SPÖ bleibt dem Konzept ihrer Sommertour treu: Je einen Tag lang werden die Spitzenfunktionäre in einem der sieben burgenländischen Bezirke unterwegs sein, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Beim Start im Bezirk Oberwart am kommenden Samstag gib es eine Premiere, kündigte SPÖ-Landesgeschäftsführer Christian Dax an: „Die Tour startet am Samstag in Oberwart. In Oberwart werden wir erstmals ein Charity-Event veranstalten - mit Benefiz-Grillhendl, Benefiz-Flohmarkt und Freibier. Der Reinerlös wird einem wohltätigen Zweck zugute kommen.“

ORF

Die SPÖ-Sommertour endet am Sonntag, dem 22. Juli, im Bezirk Neusiedl am See.