Niessl würde Arbeitszeit-Volksbegehren unterschreiben

Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) hat am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“ neuerlich seine Ablehnung des Zwölfstundentages bekräftigt. Sollte es ein Volksbegehren dagegen geben, werde er es unterzeichnen, so Niessl.

Er mache das aus Überzeugung und glaube, dass man in diesem Bereich mit den Sozialpartnern durchaus vernünftige Lösungen erreichen könne, so Niessl. Angesprochen auf die Performance der SPÖ in der Opposition, meinte der Landeshauptmann, die Sozialdemokratie habe sich sehr rasch in der Opposition sehr rasch zurechtgefunden, gewisse Bereiche würden auch zu Recht kritisiert. Gewisse Bereiche wolle man nicht selbst besetzen, sagte Niessl. Für den Zwölfstundentag sei die Gewerkschaft federführend zuständig, die Argumentation werde im Parlament durch die Sozialdemokratie geführt, man wolle hier keine Vereinnahmung der Gewerkschaft haben.

Für Einhaltung der Flüchtlingskonvention

Niessl (SPÖ) hält wenig von dem Vorschlag des Innenministeriums, bis auf wenige Ausnahmen keine Asylanträge mehr auf EU-Territorium zuzulassen. Würden Vorschläge gemacht, müssten sie auch der Genfer Flüchtlingskonvention entsprechen.

Niessl sprach sich dafür aus, nicht nur mit dem deutschen Innenminister Horst Seehofer oder Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban zu verhandeln, sondern gesamteuropäisch zu versuchen, das Migrationsproblem zu lösen. Für Außenstellen an den Grenzen gebe es Konsens, und auch die beschleunigte Frontex-Verstärkung begrüßte er. Wichtig sei, dass man „vom Reden ins Tun“ kommen solle. So sei etwa die Balkanroute keineswegs geschlossen.

Zukunft als Landeshauptmann: Keine Festlegung

Niessl bekräftigte, dass Landesrat Hans Peter Doskozil (SPÖ) sein Wunschkandidat für das Amt des SPÖ-Landesparteivorsitzenden ist, das er am 8. September übergeben will. Er sei der Erste gewesen, der gesagt habe, dass Doskozil sehr politiktauglich sei. „Da gibt’ s jetzt einmal den Parteivorsitz und wir werden im Einvernehmen dann auch festlegen“, so Niessl. Er wollte sich nicht festlegen, ob er auch das Amt des Landeshauptmanns im Dezember - wenn der burgenländische Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz endet - abgeben wird. Das stehe im Augenblick nicht an, meinte Niessl.