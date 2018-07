Kulturzentren bieten 22 bunte Konzertabende

Die Kulturzentren des Landes Burgenland haben das Programm für die „Top of Music“-Konzertsaison 2018/2019 präsentiert. Ab Herbst werden an 22 Abenden Stars wie Konstantin Wecker und Willi Resetarits ihr Bestes geben.

Im Herbst starten die Kulturzentren in die neue Konzertsaison. Es werde ein abwechslungsreiches Programm geboten, versprach Wolfgang Kuzmits, Geschäftsführer der „Kultur-Betriebe Burgenland“. Man gehe in die siebente Saison und versuche zwischen Eisenstadt und Güssing ein umfangreiches, vielschichtiges Musikprogramm zu zeigen.

Konstantin Wecker, Willi Resetarits und die Seer, aber auch Künstlerinnen und Künstler mit burgenländischen Wurzeln wie „Die Mayerin“ oder „Die Buchgrabler“ und Gerald Gradwohl sind dabei. Man versuche, die Musik in all ihren Spielarten abzubilden und auf die Wünsche des Publikums einzugehen, so Kuzmits. Die „Top of Music“-Konzerte finden in den Kulturzentren Eisenstadt, Raiding, Oberschützen und Güssing statt.