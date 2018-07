Ein Verletzter nach Rauferei in Neufeld

Auf einem Gehsteig in Neufeld ist es am frühen Sonntagmorgen zu einer Rauferei zwischen zwei Männern gekommen. Dabei wurde einer der beiden durch Faustschläge verletzt.

Laut Polizei kam es gegen 4.00 Uhr in der Früh zu einer Auseinandersetzung zwischen den Männern - der Streitgrund ist noch nicht bekannt. Die beiden wurden handgreiflich. Einer von ihnen wurde durch Faustschläge so verletzt, dass er mit dem Notarztwagen in das Krankenhaus Eisenstadt gebracht werden musste.