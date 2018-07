Knoblauchblüte als Trendgemüse

Knoblauch als süße Nachspeise? - Klingt unglaublich, ist aber möglich. „Paradeiserkaiser“ Erich Stekovics und seine Frau Priska veredeln die Blüten des Knoblauchs zu süßen Nachspeisen und zu eingelegtem Gemüse.

Knoblauchblüten werden geerntet bevor sie aufspringen und ihren Samen streuen. Sie bestechen durch ihren feinen Geschmack, werden bei uns in der Küche aber nicht verwendet. Das werde sich bald ändern, meinte Erich Stekovics im Interview mit ORF-Burgenland-Redakteur Stefan Schinkovits.

Stekovics: Teuerstes Gemüse in Asien

In Österreich kenne man nur einen ganz kleinen Teil des Knoblauchs - die Knolle. Doch Stengl und Blüte seien eigentlich der wertvollere Teil der Pflanze, so Stekovics. Es gebe kein Gemüse in Japan, China und Südkorea, das am Markt teurer sei als der Knoblauchstiel mit der Knoblauchblüte, so Stekovics.

Knoblauchblüten für Vor- und Nachspeisen

Knoblauchblüten werden in der asiatischen Küche ähnlich wie Spargel verwendet. Im Handumdrehen könne aus den Blüten eine geschmackvolle Vorspeise zubereitet werden, erklärte Priska Stekovics. Dafür schneide man die trockenen Spitzen der Blüten weg und mache den Stengl relativ kurz.

Die Blüten der Länge nach halbieren, in Öl anbraten und langsam weichrösten. Zum Schluss noch mit Aceto Balsamico, Meeressalz und Öl abschmecken. Aus den Knoblauchblüten lässt sich ebenso rasch eine süße Nachspeise zubereiten: Dafür röste man die Blüten wieder an, gebe aber dann Honig und Lavendelblüten dazu, so Stekovics.

Eingelegte Knoblauchblüten

Stekovics verarbeitet die Knoblauchblüten auch zu Sauergemüse. Diese Art der Verarbeitung gibt es seit Jahrhunderten in Russland und sie erfreut sich auch bei uns steigender Beliebtheit. Das Einlegen von Knoblauchblüten ist einfach: etwas Salz, Zucker, sowie Essigwasser und fertig ist das geschmackvolle Sauergemüse. Seit man die Knoblauchblüten eingelegt habe, sei der Verkauf der Knoblauchzehen zurückgegangen, so Erich Stekovics: „Das heißt, die Knoblauchblüten werden wahnsinnig bevorzugt.“