Eine Verletzte bei Kollision in Jois

Eine Autofahrerin ist Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Neusiedl am See verletzt worden. Nach Angaben der FF Jois waren insgesamt drei Autos in eine Kollision auf der B50 im Gemeindegebiet von Jois involviert.

Die Verletzte wurde von der Feuerwehr Jois gemeinsam mit Rotkreuzkräften aus dem demolierten Fahrzeug gerettet und anschließend ins Spital gebracht. Die Feuerwehr war um 15.11 Uhr alarmiert worden. 28 Einsatzkräfte waren mit der Bergung und anschließenden Aufräumarbeiten beschäftigt.