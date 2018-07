SPÖ-FPÖ: „Arbeiten ohne zu streiten“

Die rot-blaue Regierung im Burgenland feiert ihren dritten Geburtstag. Dass die bisherige Zeit von Rot-Blau mit einer Phase wirtschaftlichen Aufschwungs zusammengefallen ist, sei kein Zufall, so die Beteiligten.

Zu Beginn war sie österreichweit ein großer Aufreger, jetzt wird sie drei Jahre alt: die rot-blaue Koalition im Burgenland. Aus diesem Anlass zogen die Spitzen von SPÖ und FPÖ am Freitag eine Bilanz, die positiv ausfiel.

„Ohne Streit zusammenarbeiten“

Im Burgenland laufe es deshalb so gut, weil die Landesregierung ohne Streit zusammenarbeite, sagten Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) und Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ). „Wir haben damals schon erkannt vor drei Jahren, dass es den Menschen nicht darum geht, dass man in der Öffentlichkeit streitet, sondern dass man gemeinsam Lösungen erarbeitet und diese Lösungen dann gemeinsam präsentiert“, bilanzierte Niessl die vergangenen drei gemeinsamen Jahre mit der FPÖ.

„Einzigartig in Österreich“

Auch Tschürtz blickt zufrieden auf die bisherige Zeit zurück. „Ich glaube, das wird es in anderen Bundesländern nicht geben, da bin ich überzeugt davon. Das heißt, wir leben einen Stil, den es in Österreich noch nie gegeben hat und ich freue mich auf die nächsten zwei Jahre“, so Tschürtz.

