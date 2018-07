Burgauberg: Haus in Vollbrand

In der Gemeinde Burgauberg-Neudauberg (Bezirk Güssing) ist am Freitag um 2.30 Uhr aus noch unbekannter Ursache ein Großbrand ausgebrochen. Der Besitzer des brennenden Bauernhauses konnte sich gerade noch ins Freie retten.

Die Alarmierung der Feuerwehren erfolgte am Freitag gegen 2.30 Uhr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Einfamilienhaus bereits in Vollbrand, sagte Einsatzleiter Anton Samer. Zu Beginn bekamen die Feuerwehren die Meldung, dass der Bewohner im brennenden Haus eingeschlossen sei. Dieser hatte sich allerdings dann doch selbst befreien können. „Ihm ist Gott sei Dank nichts passiert. Das war ein wunderschön hergerichtetes Bauernhaus. Es ist ein enormer Schaden. Wir haben das Feuer dann unter Kontrolle gebracht“, so Einsatzleiter Anton Samer.

Abrissarbeiten aufgrund von Glutnestern notwendig

In den frühen Morgenstunden wurden noch Nachlöscharbeiten durchgeführt. Die Feuerwehren müssen Teile des abgebrannten Hauses abreißen, damit die zahlreichen noch verbliebenen Glutnester gelöscht werden können, sagte Feuerwehreinsatzleiter Anton Samer. Insgesamt waren fünf Feuerwehren mit 88 Feuerwehrmännern und Feuerwehrfrauen im Einsatz. Die Brandursache steht noch nicht fest.