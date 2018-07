Neuer Besitzer renoviert Kastell Sulz

Das Kastell Sulz bei Güssing wird renoviert. Der Kärntner Sigurd Hochfellner ist der neue Besitzer des 200 Jahre alten Gebäudes. Er will das Kastell zeitweise bewohnen und Teile seiner Kunstsammlung dort unterbringen.

Das Kastell Sulz war Teil einer Kur- und Badeanstalt, später diente es der Firma „Güssinger Mineralwasser“ als Werkstatt. Als es nicht mehr benötigt wurde, wäre es beinahe abgerissen worden. 1980 kaufte der Kastellverein das Gebäude, verhinderte den völligen Verfall und suchte einen Käufer.

Liebe auf den ersten Blick

Es gab viele Interessenten und Projekte, die alle an der Finanzierung scheiterten. Bis Sigurd Hochfellner kam. Der Neurologe und Leiter einer Privatklinik besitzt und bewohnt schon Schloss Eberstein in Kärnten. Er habe das Kastell Sulz vor einem Jahr zum ersten Mal gesehen und sich „in dieses wunderschöne Bauwerk verliebt“, so Hochfellner: „Es ist ja eines der schönsten Beispiele klassizistischer Architektur in Österreich.“

Kastell und Park bleiben öffentlich zugänglich

Der neue Schlossherr will sofort mit der Renovierung beginnen. Er will eine kleine Wohnung errichten, im Wesentlichen aber einen Veranstaltungsraum schaffen, der gemeinsam mit dem Kastellverein und der Gemeinde genutzt werden soll. Hochfellner will ein kleines Cafe in das Kastell integrieren, aber auch Teile seiner Kunstsammlung präsentieren. Geplant ist auch der Einbau einer Schlosskapelle.

Diese Pläne seien ganz im Sinne des Kastellvereins, sagte Obmann Gerhard Jandrisevits. Der neue Besitzer habe zugesagt, dass das Gebäude und der Park öffentlich zugänglich bleiben. Das sei für den Kastellverein von großer Bedeutung. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. In drei Jahren soll das Kastell Sulz wieder aussehen wie vor 200 Jahren.