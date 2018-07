Regierungsumfrage: Nordburgenländer zufrieden

86 Prozent der Nordburgenländer sind mit der Lebensqualität in ihrer Region sehr zufrieden bzw. zufrieden. Das ist eines der Ergebnisse einer Studie im Auftrag der Landesregierung, die am Mittwoch im Detail präsentiert wurde.

Bei der Studie im Auftrag der Landesregierung wurde einerseits die Zufriedenheit in den Bereichen Wirtschaft, Arbeitsplatz, Bildung und Gesundheit abgefragt. Andererseits wurde erhoben, wie die Nordburgenländerinnen und -burgenländer die Arbeit der Landesregierung beurteilen. Für die vom Meinungsforscher Peter Hajek durchgeführte Umfrage wurden 1.000 wahlberechtigte Menschen in den Bezirken Neusiedl am See, Eisenstadt und Mattersburg befragt.

84 Prozent: Im Land geht etwas weiter

Mit der Arbeit der Landesregierung sind 79 Prozent sehr bzw. eher zufrieden. Die Zufriedenheit mit der Bundesregierung liegt mit 56 Prozent deutlich darunter. Generell sind 84 Prozent der Meinung, dass im Land etwas weitergehe.

Fast die Hälfte mit Arbeitsplatzangebot unzufrieden

Weniger gut sind die Noten, wenn es um das Arbeitsplatzangebot geht. 38 Prozent finden es ausreichend, 46 Prozent als unzureichend. Landeshauptmann Hans Niessl (SPÖ) hielt dem die positiven Wirtschaftsdaten des Burgenlandes entgegen. „Ich bin bei etlichen Spatenstichen unterwegs. Die Party - die Wirtschaftsparty geht weiter. Und zwar geht die mit Volldampf im Burgenland weiter. Wir werden heuer ein Jahr erleben, das hat es im Burgenland vom Wirtschaftswachstum, von den Beschäftigten her, vom Rückgang der Arbeitslosigkeit in der Geschichte noch nie gegeben“, so Niessl.

Tschürtz: Positives Ergebnisse bei Sicherheit

Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz (FPÖ) verwies auf positive Befragungsergebnisse im Bereich Sicherheit: „Der Bereich persönliche Sicherheit - da kann man wirklich stolz sein im Burgenland. 39 Prozent sind sehr zufrieden. 38 Prozent eher zufrieden. Das heißt 87 Prozent sind zufrieden. Da merkt man, dass im Bereich Sicherheit sehr viel getan wird“, so Tschürtz.

Sehr zufrieden mit medizinischer Versorgung

Verbesserungsbedarf sehen die Befragten auch beim Lehrstellenangebot. Zufriedenheit und Unzufriedenheit halten sich aber mit jeweils 30 Prozent die Waage. Sehr zufrieden sind die Nordburgenländerinnen und Nordburgenländer mit der medizinischen Versorgung und den Kindergärten - hier gibt es Zustimmungsraten von 78 bzw. 75 Prozent.

Fazit des Meinungsforschers

Das Fazit im Nordburgenland lautet aus Meinungsforscher Peter Hajeks Sicht folgendermaßen: „Die Stimmung ist sehr gut. Das ist auch wichtig für das Burgenland. Menschen, die positiv gestimmt sind, investieren. Aber es gibt auch altbekannte Problemstellen wie Arbeitsplatz, Wirtschaftsansiedlungen - speziell im Mittel- und Südburgenland, aber natürlich auch im Nordburgenland. Und das sind die großen Aufgabenbereiche natürlich auch für die burgenländische Landesregierung. Das Thema Sicherheit spielt auch eine Rolle, ist aber nicht mehr so stark ausgeprägt wie vor zwei Jahren.“

Die Süd- und Mittelburgenländer wurden übrigens vor zwei Jahren zu diesen Themen befragt - mehr dazu in Bürgerbefragung zu Rot-Blau (burgenland.orf.at; 22.6.2016).

