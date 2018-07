Öffentlichkeitsrecht für Waldorfschule Pannonia

In Österreich gibt es 21 Waldorfschulen. Eine davon ist die Waldorfschule Pannonia in Neusiedl am See, der kürzlich das Öffentlichkeitsrecht auf Dauer verliehen wurde.

Die Waldorfschule Pannonia gibt es seit 2012. Sie ist eine allgemeinbildende Privatschule, die nach der Pädagogik von Rudolf Steiner arbeitet. Es gibt kein Sitzenbleiben und keine Noten, sondern nur verbale Beurteilung.

Bis vor kurzem hatte die Schule nur ein Öffentlichkeitsrecht auf Zeit, das jedes Jahr neu genehmigt werden musste, erklärt Angela Michlits, Gründerin der Waldorfschule Pannonia. Im Frühjahr bekam die Waldorfschule Pannonia dann das Öffentlichkeitsrecht auf Dauer. Dadurch wird die Ausbildung wie an einer öffentlichen Schule anerkannt.

Sicherheit für die Schule

Sich nicht mehr jedes Jahr um eine neue Genehmigung kümmern zu müssen, ist für Michlits eine Erleichterung. „Es gibt für die Schule Sicherheit und Status, wir können diese Sicherheit an Schüler und Eltern, die zu uns kommen, weitergeben - dass wir acht Schulstufen haben werden, dass diese Zeugnisse jedes Jahr anerkannt werden. Es gibt das Vertrauen, dass die Kinder an unserer Schule das bekommen, was sie brauchen“, so Michlits. Im kommenden Schuljahr werden mehr als 50 Kinder die Waldorfschule Pannonia besuchen.

