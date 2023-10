Christa Prets und die EU-Fahne

Am 12. Juni 1994 stimmte Österreich über einen EU-Beitritt ab, 66 Prozent der abgegebenen Stimmen lauteten auf ja, die höchste Zustimmung gab es im Burgenland mit 75 Prozent. Fünf Jahre später wechselte die damalige SPÖ-Landesrätin Prets von der Landesregierung ins EU-Parlament nach Brüssel, wo sie Österreich in der Folge zehn Jahre lang vertrat und zahlreiche Projekte für das Burgenland initiierte.

Kontakte mit der ganzen Welt

So ungern sie anfangs nach Brüssel gegangen sei – sie habe auch mindestens sein halbes Jahr gebraucht, bis sie sich einmal orientiert habe –, so gerne sei sie dann im EU-Parlament gewesen, erzählte Prets. Es sei ein riesengroßer Rahmen und eine Dimension, die über die Gemeinde- und Landespolitik weit hinausgehe. Man habe Kontakte mit der ganzen Welt und müsse schauen, das Beste für die Bewohnerinnen und Bewohner der Europäischen Union zu erarbeiten.

ORF

In Brüssel war Prets als Kultursprecherin der SPE-Fraktion tätig. Einige Projekte, die sie damals im Burgenland ins Leben rief, gibt es bis heute: zum Beispiel das „eu-art-network“ oder das Forvel-Festival auf Burg Forchtenstein.

ORF

Prets für Mehrheits- statt Einstimmigkeitsprinzip

Die glühende Europäerin weiß aber auch um die Schwächen der EU. Sie glaube, dass sich die EU stabilisieren müsse, so Prets: „Die Menschen müssen mehr die EU aufnehmen, sonst können wir uns auch nicht erweitern.“ Bei einer Erweiterung müsse man sehr vorsichtig sein, man sei noch nicht einmal mit der letzten Erweiterung fertig und wenn die Abstimmungsregeln sich nicht ändern würden und das Einstimmigkeitsprinzip abgeschafft werde, brauche man von einer Erweiterung überhaupt nicht zu reden. „In den wichtigen Dingen muss mehrheitlich entschieden werden, so wie in jeder Demokratie“, betonte Prets.

Seit dem EU-Beitritt Österreichs flossen 2,8 Milliarden Euro an Förderungen ins Burgenland.

(Sendungshinweis: „Menschen mit Geschichte(n)“, ORF 2 Burgenland)