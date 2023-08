Ältestes Freibad des Landes wird generalsaniert

Das Freibad Oberschützen (Bezirk Oberwart) hat längst Kultstatus erreicht und ist das älteste des Landes: 1930 erbaut, ist es heute noch bei Wasserratten jeden Alters beliebt. Walter Jany etwa ist seit über 60 Jahren Stammgast und bei Badewetter täglich hier anzutreffen. Fad wird ihm dabei nicht. „Herrlich. Ein paar Runden schwimmen, dann rausgehen, uns abtrocknen, und dann ein bisschen Karten spielen. Wenn es uns zu heiß wird, gehen wir wieder in das Wasser, um ums abzukühlen. So läuft der Tag dahin“, so Stammgast Jany.

93 Jahre alt ist das „Schitza Freibod“, wie es auch genannt wird. Vom Originalbau ist auch das Schwimmbecken erhalten, welches damals noch händisch ausgehoben wurde. Eine, die das Bad und seine Geschichte mit am längsten kennt, ist Elfi Pinter. Sie ist im Haus nebenan aufgewachsen und bis heute ein großer Fan. „Es ist wie Familie für mich. Vor allem der Springturm war genau meins“, so Anrainerin Pinter. Früher galt sie als begnadete Turmspringerin, mittlerweile hat Frau Pinter springt seit fünf Jahren nicht mehr.

Das alte Flair soll erhalten bleiben

Beliebt seit eh und je sind die beiden Springtürme im Freibad. Sie stehen auch bei der jungen Generation wortwörtlich „ganz oben“ auf der Highlight-Liste. An Badetagen ist es gut besucht, mehr als 300 Besucherinnen und Besucher kommen an guten Tagen in das Bad. „Es kommen vor allem Einheimische. Man sieht viele Leute hier, die man sonst das ganze Jahr über fast gar nicht sieht. Es kommen aber auch aus den umliegenden Gemeinden und Ortschaften Leute zu uns“, so Bademeister Fredi Wolfger.

Nach diesem Sommer bekommt Burgenlands ältestes Freibad eine Generalüberholung. 800.000 Euro werden investiert. Wichtigste Vorgabe ist dabei, dass das urige Flair erhalten bleiben muss. „Es wird alles so bleiben, wie es ist. Saniert wird in erster Linie mal die Folie vom Becken, dann die Technik, die Pumpen und die Umwälzanlagen. Wir brauchen auch neue Rohre. Aber: Die Sprungtürme, die Rutsche, und auch diese Pavillons, wo die Kantine drinnen ist und die Umkleidekabinen, die sollen in dieser Form saniert werden, aber auch genauso erhalten bleiben“, so Bürgermeister Hans Unger (ÖVP).