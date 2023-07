Als das Bildungswesen digital wurde

Gerne denkt Radostics an seine ersten Erfahrungen mit Computern zurück. „Für mich war die schönste Erinnerung, als ich von der Schreibmaschine auf den PC wechselte und zum ersten Mal bemerkt habe, wenn ich etwas lösche, dass dann kein Fleck bleibt", erzählte der Pädagoge.

„Entwicklung war rasant“

Seit 1978 war Radostics Lehrer in der Polytechnischen Schule in Oberpullendorf und er war damals einer der ersten, der im Rahmen des Unterrichts Projekte mit dem PC umsetzte. 1991 untersuchte er etwa gemeinsam mit seinen Schülerinnen und Schülern das Freizeitverhalten der Jugendlichen. „Wir haben den Jugendlichen im Bezirk Oberpullendorf einen Fragebogen gegeben und die Daten dieses Fragebogens dann in den Computer eingegeben und mithilfe eines Programms haben wir dann spezielle Grafiken angefertigt und die Ergebnisse präsentiert“, erklärte Radostics.

Fotostrecke mit 7 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Seit damals hat sich im Schulalltag aber vieles verändert. Die Entwicklung sei natürlich sehr rasant gewesen, wenn man bedenke, dass man damals Befehle auf einem schwarzen Bildschirm eingetippt habe und es jetzt Dinge wie Künstliche Intelligenz und Chatbots gebe. „Hier hat sich natürlich einiges getan, aber ich glaube, dass es schon immer kreative Menschen gegeben hat, die diesen Neuerungen offen gegenüber gestanden sind. Das war schon immer so und das wird auch immer so sein“, so der ehemalige Lehrer.

„Es gibt keine Return-Taste“

Vor dreizehn Jahren wird Radostics schließlich Direktor in Oberpullendorf und bleibt das auch bis er 2020 in Pension geht. In seiner 40-jährigen Tätigkeit als Lehrer war ihm eines immer besonders wichtig, nämlich den Schülern zu zeigen, dass es keine zweite Chance für den ersten Eindruck gibt. „Die Return-Taste auf der Tastatur gibt es im wahren Leben nicht“, so Radostics.

(Sendungshinweis: „Menschen mit Geschichte(n)“, 17.7.2023).