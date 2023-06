Der burgenländische Sterz

„Der Sterz hat ein jahrhundertealte Bedeutung in der burgenländischen Küche“, sagt Nina Lederer, die gemeinsam mit ihrem Mann Norbert im Nebenerwerb einen Hof in Rechnitz bewirtschaftet. „Wir haben uns vor Jahren darauf spezialisiert, dass wir unser eigenes Getreide vermahlen wollen. Unser Sterz wird eben mit einem höher typisierten Mehl gemacht. Wir mischen da das Roggenmehl gemeinsam mit dem Weizenmehl. Es ist so eigentlich von der Verdaulichkeit viel, viel besser. Der Vorteil ist, dass das ballaststoffreicher ist und vom Körper viel besser angenommen wird“, so Nina Lederer.

ORF

Auf dem Ledererhof gibt Pferde, Hühner und Hasen und sehr viel Getreide. „Man hatte früher Getreide zu Hause, das wurde angebaut. Die Burgenländer waren eben auch für ihre Bohnen sehr bekannt. Und daraus hat sich dann nachher dieser Sterz entwickelt, der besonders gern gegessen wurde, weil er sehr sättigend war“, so Nina Lederer.

Bei aller Liebe: Öfters als alle zwei Wochen kommt der Sterz auch am Ledererhof nicht auf den Tisch. Einst stand der Sterz ständig am Speiseplan. „Bei meinem Großvater war es so, dass eine Rahmsuppe dazu gereicht wurde. Er hat dann einen Löffel vom Sterz genommen, in die Suppen reingetaucht und hat das gemeinsam so verspeist“, erzählt Lederer.

ORF

Heutzutage wird bei den Lederers der Sterz mit einem Gurkensalat serviert. "Man kann das auch mit Kürbisköl verfeinern. Der Sterz schmeckt am besten, wenn er noch einmal aufgewärmt wird und so richtig „grammlat" ist. Wenn er richtig knusprig wird, dann haben wir ihn eigentlich am liebsten“, so Lederer.

(Sendungshinweis: „Menschen mit Geschichte(n)“, ORF 2 B, 19.00 Uhr, 19.6.2023).