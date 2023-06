Klimawandel verstehen mit den Klimarangern

„Klimawandel und Klima – das ist etwas sehr abstraktes, gar nicht so leicht zu verstehen, auch für uns Erwachsene nicht. Wir versuchen das mit verschiedenen Methoden erlebbar zu machen. Und vor allem einmal zu lernen: Was ist der Unterschied zwischen Wetter und Klima, was ist der Klimawandel, was passiert da gerade auf der Welt“, so Klimaranger Daniel Bayer.

Birgit Mock, Klassenlehrerin der 4B der Volksschule am Tabor in Neusiedl am See, ist überzeugt davon, dass auch schon Kinder ein Sensorium für den Umweltschutz haben. Auch im Sachunterricht wird das Thema durchgenommen, erklärt sie. (Sendungshinweis: „Klimafit“, 6.6.2023).