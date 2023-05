Johann Stipkovits: Der Müller als Schiffskapitän

Er nannte es „Pax“ – lateinisch für Frieden – und fuhr damit über die Donau bis ins Schwarze Meer. Die Gründe dafür hat Publizist Walter Reiss recherchiert, für sein Buch „Der Müller als Kapitän“. Wichtige Quellen waren die Tocher des Müllermeisters, Heidi Supper, und das Familenarchiv. „Es gibt Lebensträume, die nie in Erfüllung gehen. Aber es gibt Träume, die erfüllen ein ganzes Leben. Genau deshalb hat mich die Geschichte dieses burgenländischen Pazifisten so fasziniert“, so Reiss.

Johann Stipkovits wurde im Jahr 1905 geboren. „Er war in gewisser Weise ein Einzelgänger und Sonderling. Er hat zwei Weltkriege erlebt und den kalten Krieg, mit der Trennung zwischen Ost und West. Genau in dieser Phase wollte er mit diesem Schiff ein Zeichen setzen, weil sich Ost und West überhaupt nicht verstanden haben“, so Reiss.

Schiffbruch am schwarzen Meer

1958 war das Schiff fertig und wurde vom Stapel gelassen. Stipkovits will damit bis zur Halbinsel Krim fahren, West und Ost verbinden, ein Zeichen des Friedens setzen. Zunächst wurde das Schiff per Tieflader zur Donau gebracht. Anfangs ging alles gut. Stipkovits gelang bis ins Schwarze Meer, erleidete dort aber Schiffbruch und muss die Reise vorzeitig abbrechen. „Trotzdem war er in seinen letzten Lebensjahren immer noch von der Sehnsucht beseelt, dass es hier einmal Frieden geben sollte und dass er mit seiner Konsequenz eine Vision verfolgt, und der ist er bis zum Schluss treu geblieben“, so Reiss.

Sendungshinweis „Menschen mit Geschichte(n)“, 29.5.2023, ORF 2 Burgenland

Diese Lebensgeschichte zu erzählen, war für Walter Reiss eine willkommene Abwechslung. Der Publizist beschäftigt sich hauptsächlich mit zeitgeschichtlichen Themen wie dem Nationalsozialismus im Burgenland. „Das war eine Wohltat, sich einmal nicht mit diesen tragischen Ereignissen beschäftigen zu müssen, sondern mit einem friedensverliebten Visionär, der noch dazu kein Prominenter oder Politiker war, und eine große Vision hatte“, so Reiss.